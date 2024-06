Calciomercato Milan, non si schioda il tormentone Zirkzee: spunta un nuovo problema

Calciomercato Milan, continua a fare rumore la trattativa per portare Zirkzee a Milano. Le ultime sulla trattativa.

Confermato il nome di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera per la prossima stagione, il Milan desso è pienamente concentrato sul proprio progetto e sul mercato. In questi ultimi giorni a Casa Milan continua a tenere banco la situazione Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che è senza dubbio uno degli obiettivi principali della dirigenza. La trattativa per il giocatore sembrava essere ben avviata e invece in questi giorni ha subito uno stallo che potrebbe compromettere leggermente le carte in tavola. Il club rossonero non è più disposto però ad aspettare e ha già informato il Bologna che tra due settimane (1 luglio) attiverà la tanto discussa clausola da 40 milioni.

In realtà si sa la voglia di portare Zirkzee al Milan è tanta ed è bloccata solo da un fattore economico, anche perché i rossoneri avrebbero già trovato un accordo con il giocatore. Secondo Tuttosport per l’attaccante sarebbe già pronto un contratto di cinque anni da 4.5 milioni di euro a stagione più bonus. L’unico ostacolo ad oggi restano le commissioni per chiudere la trattativa. Oltre ai 40 milioni infatti, il Milan dovrebbe uscire dalle proprie tasche altri 15 milioni di euro, richiesti da dell’agente Kia Joorabchian. A quanto pare il rappresentate legale dell’attaccante ritiene sia suo diritto ricevere un buono compenso per aver inserito una clausola risolutoria bassa tra Bologna e Bayern Monaco.

News Milan, si complica per Zirkzee: il Milan deve affrettarsi

L situazione commissioni però non piace al Milan che non è assolutamente propensa a pagare tale cifra, al massimo potrebbe trovare un accordo con l’agente e versare una quota inferiore ai 10 milioni. Insomma una situazione che si fa un po’ in salita ma che i rossoneri ci tengono a portare a termine soprattutto per non deludere le aspettative dei propri tifosi che aspettano l’arrivo ufficiale di Zirkee a Milano già da settimane. Bisogna però affrettarsi anche perchè la concorrenza per il giocatore è ampia e il Milan non può restare a guardare. Nelle ultime ore, infatti, anche la Juventus si è mossa concretamente.

Tra i nomi c’è Artem Dovbyk del Girona, piace ma è un giocatore diverso da Zirzkee, che comunque andrebbe bene per le idee di gioco di Fonseca, su di lui però c’è sia l’Atletico Madrid che il Napoli. Senza dimenticare anche la pista Armando Broja del Chelsea, con cui la dirigenza rossonera vorrebbe provare a strappare un prestito con diritto di riscatto. Insomma le idee ci sono ma l’obiettivo principale resta uno: Zirkzee, bisogna solo affrettarsi a risolvere la situazione prima di vedere il sogno sfumato.