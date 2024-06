Calciomercato Milan, nuova idea per la difesa: gioca in Serie A

Per il Milan c’è una nuova suggestione e il giocatore è già un volto noto in Serie A. Il club potrebbe presto aprire all’addio per lui.

La società rossonera sta cercando di trovare i profili adatti per la causa del Diavolo e sul calciomercato però le scelte non sembrano ampie ad ora con una saturazione di idee piuttosto accentuata. Il club dovrà andare a rafforzare tutti i reparti con uno sguardo più attento sull’attacco, che non ancora ha trovato una quadra per il prossimo nove, ma anche per la difesa, reparto che nell’ultima stagione ha vacillato un po’ troppo per via di prestazioni al di sotto delle aspettative e per tanti guai fisici.

Il Milan ora punta proprio ad un rinforzo per la difesa e si guarda anche in Serie A per un nome alternativo e che soddisfi i bisogni del nuovo tecnico e del club. Il nome di Luca Pellegrini ora torna in voga e l’ultima stagione non entusiasmante potrebbe aprire a nuovi scenari per il suo futuro. La Lazio intanto prende in considerazione le offerte ma la decisione del club biancoceleste, ad ora, è netta su di lui; la notizia.

Milan, Pellegrini obiettivo in difesa: la Lazio ci pensa

Il Milan dovrà valutare attentamente ciò che il mercato ha da offrire perchè tutti i tifosi si aspettano un ventaglio di acquisti piuttosto importante per quello che sarà il prossimo volto del Milan. Ora per la difesa rossonera, come riportato ieri da La Repubblica, c’è il nome di Luca Pellegrini. L’esterno sinistro non ha vissuto una grande ultima stagione alla Lazio e fino al 2025 sarà ancora un giocatore del club quando poi scadrà il prestito in favore della Juventus.

Dunque Pellegrini è nel mirino del Milan per questa sessione ma la Lazio forse non è sicura sul fatto di cederlo in questo momento. Per il terzino sinistro ci sono anche l’interesse di alcune inglesi e spagnole, oltre al Milan, ma il club di Lotito ha rispedito ogni offerta al mittente, per ora, salvo considerare offerte future per il proprio giocatore.

Pellegrini potrebbe dunque arrivare in rossonero ma il nuovo allenatore della Lazio, Baroni, vorrebbe avere nella propria rosa il giocatore anche se sul mercato sono state trovate altre opzioni. Pellegrini potrebbe quindi aggregarsi alla retroguardia rossonera e magari prendere il ruolo di vice-Theo sulla sinistra qualora il francese dovesse rinnovare al più presto il proprio contratto con il Milan.