Il calciatore rossonero sarebbe sempre più vicino all’addio dal Milan. La sua partenza potrebbe concretizzarsi a stretto giro: un club continua a premere per averlo.

Dopo quelli di Stefano Pioli, Olivier Giroud, Antonio Mirante e Simon Kjaer, in casa Milan si starebbe profilando un nuovo addio. A mettere fine alla sua avventura in maglia rossonera potrebbe essere il promettente difensore, Jan-Carlo Simic. Il futuro al club lombardo del giovane calciatore sarebbe in bilico. In questo senso, non sono arrivate affatto rassicurazioni dall’ultima edizione odierna del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’.

Jan-Carlo Simic, di fatto, sarebbe al centro del mercato rossonero. Il difensore classe 2005 si trova ad un bivio della sua carriera, con il contratto attualmente in scadenza nel 2025. Il centrale a stretto giro dovrà decidere se proseguire la sua avventura con il Milan, e quindi rinnovare, o mettere fine alla sua permanenza all’ombra della Madonnina.

Calciomercato, il futuro di Simic è in bilico: un club tenta l’affondo

Il giovane Jan-Carlo Simic è reduce da un’ottima stagione, in cui si è diviso tra settore giovanile e prima squadra. Il difensore serbo ha avuto la possibilità di far parte delle file di Stefano Pioli nel corso dell’ultima annata, facendo il suo debutto in occasione della sfida con il Monza. Gara che lo stesso Simic ha incorniciato realizzando il suo primo gol tra i professionisti.

Nel corso della stagione, Jan-Carlo Simic ha fatto parlare di sé per le sue grandi potenzialità, dimostrando di avere ottimi margini di crescita. Tuttavia, secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il suo futuro in rossonero sembra essere tutt’altro che scontato. Jan-Carlo Simic non ha ancora trovato un punto d’incontro sul fronte rinnovo, lasciando aperta l’ipotesi relativa all’addio.

Ad influire sulla decisione finale del giovane difensore sarà certamente il nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Resta, di fatto, da capire se il tecnico portoghese abbia intenzione di inserire il nome di Jan-Carlo Simic nel suo progetto tecnico-tattico. In questa fase di riflessione, starebbe prendendo sempre più piede l’ipotesi Feyenoord. Il club di Eredivise si sarebbe fatto avanti per aggiudicarsi le prestazioni del promettente centrale.

Il Feyenoord starebbe muovendo dei passi decisi per portare il difensore in Olanda. La società di Eredivise, infatti, avrebbe avviato dei primi contatti con l’entourage di Jan-Carlo Simic. Inoltre, al Milan sarebbe pervenuta già una concreta proposta. Offerta a cui il club rossonero starebbe riflettendo in maniera ponderata.