Calciomercato Milan, Rabiot si allontana dalla Juve: nuova mossa dei rossoneri

Calciomercato Milan, la dirigenza inizia a fiutare l’affare Rabiot. Cosa sta succedendo, rottura ad un passo con la Juve.

Il calciomercato sta per cominciare ufficialmente e il Milan vuole farsi trovare pronto per consegnare al nuovo allenatore una rosa competitiva. La priorità del club rossonero resta l’attaccante, che dovrà colmare il vuoto lasciato da Olivier Giroud, ma la dirigenza si sta muovendo anche su altri fronti. Il tasso tecnico della rosa va sicuramente alzato, ma bisognerà anche ampliare l’organico considerati i tanti impegni della prossima stagione.

Uno dei fattori che ha creato maggiori problemi a Stefano Pioli nel corso della stagione appena conclusasi è quello legato agli infortuni, che hanno costretto l’allenatore a rivedere l’undici titolare settimana dopo settimana. Il Milan non vuole correre di nuovo questo rischio e per questo vuole rinforzare il gruppo squadra. Uno dei reparti su cui si sta lavorando maggiormente è il centrocampo e nelle ultime voci è rimbalzata una voce su quello che potrebbe diventare un grande obiettivo dell’estate rossonera: Adrien Rabiot.

Il centrocampista della Juventus ha un contratto in scadenza tra pochi giorni e potrebbe essere tesserato a parametro zero. Non sembrano esserci novità legate ad un possibile rinnovo col club bianconero e il Milan potrebbe approfittare di questa situazione.

Milan, grande occasione per il centrocampo: Rabiot verso l’addio dalla Juve

Mancano pochi giorni al mese di luglio, quando il calciomercato entra davvero nel vivo e i grandi club affondando i primi colpi. Il Milan fiuta un possibile affare a parametro zero, monitorando le scelte di Adrien Rabiot, che non sembra essere intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza con la Juventus.

Il centrocampista francese è attualmente impegnato in Germania per Euro 2024, insieme a Theo Hernandez e Maignan con la Francia. Secondo il Corriere della Sera, tuttavia, ci sarebbe già stato un primo contatto con la madre-agente del giocatore, Madame Veronique. La dirigenza rossonera ha chiesto informazioni sul francese e sulla fattibilità della trattativa, che non sarà sicuramente facile da intavolare.

Rabiot, infatti, ha già ricevuto una proposta importate da parte della stessa Juventus, ma non l’ha accettata. Come riportato dal Corriere, il francese non sembra essere intenzionato ad accettare la proposta di rinnovo dei bianconeri, che gli hanno offerto un biennale da 7,5 milioni di euro con opzione per una terza stagione.

Su Adrien Rabiot ci sono sicuramente gli occhi di tanti altri club, non solo italiani, ma il Milan proverà a fare un altro sondaggio per comprendere meglio le intenzioni e le richieste del giocatore francese. L’ex centrocampista del PSG compirà 30 anni il prossimo aprile, ma a parametro zero potrebbe essere una grande pedina capace di alzare il livello del centrocampo e di tutta la rosa del Milan.