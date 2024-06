Calciomercato Milan, si avvicina il colpo dalla Premier: blitz di Moncada decisivo

Notizie importanti sul calciomercato del Milan. I rossoneri piombano sul giocatore: Moncada a Londra per chiudere l’affare.

Il calciomercato del Milan sta entrando sempre di più nel vivo. La dirigenza rossonera è al lavoro per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. In primis c’è Zirkzee. La punta è il grande obiettivo dell’estate e il Diavolo è adesso in pole position per portare a Milano il gioiello olandese del Bologna. La società lombarda ha però molti ruoli da dover coprire in questa sessione di mercato e Tuttosport riporta la missione di Geoffrey Moncada in Inghilterra per chiudere l’affare con l’Aston Villa.

Calciomercato Milan: Moncada in missione

Geoffrey Moncada è volato nella giornata di ieri nella capitale inglese per occuparsi di varie questioni. Il Milan è interessato a Broja, attaccante del Chelsea. Non solo la punta però. Ecco infatti che il dirigente rossonera ha incontrato anche l’Aston Villa per discutere del cartellino di Matty Cash. Classe 1997, gioca terzino destro ma può anche fare l’esterno a tutta fascia con un’eventuale difesa a 3. In attesa di ufficializzare Paulo Fonseca come prossimo allenatore, il Diavolo si sta muovendo per consegnargli un terzino destro di alto livello.

Matty Cash ha disputato un’ottima stagione con i Villains. Il terzino polacco ha disputato 46 partite, segnando anche 5 reti, in tutte le competizioni. Anche grazie al suo contributo, la squadra di Unai Emery si è conquistata un posto alla nuova Champions League 2024-25. I rossoneri sono alla ricerca di una valida alternativa al capitano Davide Calabria e hanno individuato nell’ex Nottingham Forrest il profilo ideale.

Quello di Matty Cash è un profilo interessante. E’ un terzino a cui piace particolarmente accompagnare la manovra rimanendo largo. Il polacco ha ampi margini di miglioramento per quanto riguarda lo stringere verso il campo per dare una soluzione in più. Fonseca predilige la difesa a 4 ed ecco quindi che avere un terzino di spinta, ma che sa dare equilibrio quando Theo sgasa, anche a destra potrebbe essere un’arma vincente.

Non si parla ancora di cifre. Il blitz di Moncada è servito per sondare il terreno con il club e capire quanto sia fattibile per il Milan intavolare una trattativa con il club londinese. A Milano sono pronti a un calciomercato equilibrato, alla ricerca di quella manciata di innesti che serviranno a completare la rosa. Come dichiarato dall’Ad Giorgio Furlani quest’estate la società rossonera farà acquisti mirati e ponderati per dare continuità al progetto iniziato un anno fa.