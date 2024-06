Calciomercato Milan, tutto fatto per l’addio del giocatore: la sua nuova squadra

Il calciatore è pronto a dire addio, tutto fatto per il futuro. Trovata la nuova squadra, cambia tutto.

Sono ore importanti in casa Milan, dove si lavora in vista della prossima stagione. La squadra dirigenziale rossonera lavora con mister Paulo Fonseca per delineare al meglio il futuro e capire le strategie delle prossime settimane, visto che il club rossonero non ha ancora effettuato colpi in entrata e non sembrano esserci affari in chiusura. Ogni reparto andrà perfezionato, ma il tecnico portoghese partirà da una buona base di calciatori. Il primo addio arriverà a breve e riguarda il reparto difensivo.

Infatti, Simon Kjaer non è l’unico a lasciare il Milan a scadenza di contratto. Il club rossonero saluterà anche Mattia Caldara, che dopo diverse stagioni caratterizzate da prestiti, infortuni e dubbi sul futuro ha trovato una destinazione adatta. Il centrale classe 94′ è quindi pronto a salutare i rossoneri, dopo aver fatto solo una presenza.

Caldara-Milan, sarà addio: è a un passo dal Modena

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’oramai ex difensore rossonero è pronto a legarsi al Modena durante la finestra di mercato estiva. Il suo contratto scadrà il 30 giugno e dopo sarà libero di firmare con chi vuole. Il club emiliano lo ha scelto come rinforzo d’esperienza, che può aiutare molto in Serie B e garantire anche ottime prestazioni.

Non è stata una stagione affatto semplice per il difensore nato a Bergamo, che è stato alle prese con l’operazione alla caviglia. L’infortunio gli ha compromesso tutta la stagione, perché dopo il lungo stop i ritardi di condizione fisica e il recupero molto lento non gli hanno permesso di giocare al meglio delle sue possibilità. Caldara proverà quindi a rilanciarsi in una piazza come Modena, che può garantirgli tranquillità e possibilità di esprimersi al meglio.

In questi anni i tifosi hanno aspettato molto per vederlo, ma i lunghi stop non gli hanno mai permesso di giocare con continuità. Mattia Caldara, se in forma, può garantire prestazioni di livello sotto il punto di vista fisico, vista l’altezza di 187 cm. In questi anni si è sempre allenato con top club di Serie A, tra Juventus, Milan e Atalanta. In diverse occasioni ha avuto modo di fare sperienza in prestito, ma ora la carriera va verso il termine e questi ultimi anni possono aiutarlo a fare altre esperienze e regalare soddisfazioni ai tifosi, che a Modena si aspettano tanto da lui.