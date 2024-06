Calciomercato Milan, ufficiale la cessione: il giocatore lascia il club

Il giocatore rossonero non è più all’interno del progetto Milan e ora c’è una squadra estera pronta a chiamarlo; la notizia.

Il Diavolo è attento sul calciomercato e sta cercando di sfruttare le occasioni che si presentano davanti. Il club ora è in una serrata trattativa con il Bologna per portare a Milano Joshua Zirkzee, la negoziazione per l’olandese però è bloccata dalle alte commissioni che gli agenti del giocatore chiedono per la buona riuscita della trattativa. Così il Milan rimane vigile cercando di portare in rosa quello che sarà l’erede di Giroud.

Rimanendo nel reparto offensivo al Milan c’è un nome che ormai è sempre più fuori dall’orbita rossonera e si tratta di Marko Lazetic. Il giovane serbo è bloccato in una girandola di prestiti che però non portano fortuna alla sua carriera. Ora l’attaccante farà di nuovo rientro al Milan dopo l’esperienza non ottima al Fortuna Sittard, squadra olandese, e il club dovrà capire come muoversi per lui. Per il classe 2004 però ora c’è l’ufficialità sul trasferimento: lascerà il Milan.

Lazetic lascia il Milan: un anuova squadra serba per lui

Il giocatore rossonero non ha mai brillato da quando ha avuto le sue occasioni, poche, in prima squadra. Arrivato nel 2022 al Milan ha subito dato inizio ad una serie di prestiti verso squadre estere che poi si sono trasformate in un nulla di fatto per lui. Non ha mai ricevuto il minutaggio desiderato e il serbo ora, dopo essere tornato al Milan, con l’ultima esperienza al Fortuna Sittard vuole cambiare rotta. Il Milan non è più nel suo futuro e ora c’è l’ufficialità dell’addio.

Come aveva riportato Sportklub infatti Marko Lazetic non sarà ovviamente un uomo su cui il Milan continuerà a puntare e su di lui c’era l’interesse del FK TSC Backa Topola, club che parteciperà anche alla prossima edizione di Conference League. Questa squadra serba d’altronde è anche allenata da suo zio, Zarko Lazetic, e forse lì potrà trovare qualcosa in più rispetto agli altri club perchè difatti come riportato dal club stesso ora c’è l’ufficialità: Lazetic lascerà il Milan e andrà al Backa Topola in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro.

Dunque il giocatore lascerà nuovamente il Diavolo in favore di un prestito. Le sue prestazioni potranno valergli la permanenza al club allenato dallo zio Zarko e ora il Milan può concentrarsi nuovamente sui suoi obiettivi di mercato.