Calciomercato Milan, ultim’ora clamorosa: torna ai rossoneri

Ribaltone in casa Milan con un clamoroso ritorno in rosa, il calciatore farà rientro a breve a Milanello e lascerà il proprio club

Il Milan non si ferma mai ed è pronto a dimostrarlo anche in questa fase di stallo in attesa dell’inizio ufficiale del calciomercato, fissato il 30 Giugno. Fino ad allora, i rossoneri cercheranno di aggiudicarsi i colpi di mercato anticipando la concorrenza e realizzando un’arsenale di tutto rispetto per poter competere nelle prossime stagioni.

L’obiettivo del Milan è quello di tornare a lottare per il titolo, fin troppo distante nelle ultime due stagioni. I rossoneri sono pronti a trionfare nuovamente ma per farlo, c’è bisogno di una squadra all’altezza.

Il club è in attesa delle firma di Paulo Fonseca sul contratto che legherà il tecnico portoghese ai rossoneri per due stagioni, con opzione per il terzo. Al tecnico verrà affidata una squadra decisa e pronta a lottare per le competizioni che vedranno andare in scena i rossoneri nella prossima stagione.

La situazione mercato non è mai fredda nel mondo rossonero ed ora è pronto a spiccare il volo: si lavora a nuovi innesti, con alcuni calciatori che andranno rimpiazzati.

Simon Kjaer e Olivier Giroud infatti, non hanno rinnovato i propri contratti e hanno lasciato il Milan al termine della stagione ed ora il club punta a grandi colpi per sopperire all’assenza di alcuni suoi punti cardini dell’anno dello Scudetto.

Una clamorosa svolta però, vede il Milan agire sul mercato: il calciatore è pronto a tornare in rossonero dopo l’ultima stagione.

Milan, torna Saelemaekers dal Bologna: le ultime

L’asse e la strada che collega Milano e Bologna sembra essere più calda che mai durante questi giorni: il Milan è vicino ad aggiudicarsi Joshua Zirkzee e nel frattempo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Alexis Saelemaekers farà ritorno in rossonero.

Il club emiliano ha comunicato alla società rossonera che non eserciterà l’opzione di riscatto per l’esterno belga, che non rientra nei piani di Vincenzo Italiano, nuovo tecnico rossoblù che ha preso il posto di Thiago Motta, vicino alla Juventus.

Il Milan ritroverà il suo calciatore che dopo l’annata al Bologna, è pronto a ritrovare un posto da titolare in casa Milan: Alexis Saelemaekers sembrava pronto per trasferirsi definitivamente al Bologna, ma il suo trasferimento è stato annullato. La società rossoblù sembra aver puntato Kouame della Fiorentina.

L’esterno ivoriano è stato già allenato nelle passate stagioni da Vincenzo Italiano alla Fiorentina ed ora potrebbe ritrovare il tecnico proprio a Bologna, per lottare insieme per la Champions League e confermare lo straordinario percorso realizzato lo scorso anno dai ragazzi di Thiago Motta.

Dunque, il treno in partenza da Bologna in direzione Milano è pronto e carico: Alexis Saelemaekers è pronto a tornare in rossonero.