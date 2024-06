Camarda è a Casa Milan: firma e ufficialità in arrivo

Il Milan blinda definitivamente il proprio gioiellino, che ora è a casa Milan per firmare il contratto: ufficialità in arrivo

Era nell’aria da diversi giorni ed ora finalmente sta per diventare ufficiale: Francesco Camarda sta per firmare il suo primo contratto tra i professionisti con il Milan.

Il giovanissimo classe 2008 ha sorpreso tutti durante le sue prestazioni nella Primavera rossonera, arrivando ad incantare anche molti club europei che erano pronti a fare follie per aggiudicarsi il talento azzurro.

Il calciatore però, ha deciso di rimanere al Milan ed ora, raggiunto il minimo di età per siglare il primo contratto professionistico, è giunto presso casa Milan per firmare i documenti che lo terranno legato ai colori rossoneri fino al 2027.

Tre stagioni per lasciarsi nel mondo dei grandi, per guadagnare la Nazionale maggiore e per consacrarsi a suon di gol che gli hanno permesso questa occasione: il talento del Milan è pronto a dire la sua e sin dalla prossima stagione, si giocherà tutte le carte necessarie per convincere il prossimo tecnico rossonero, Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese ora avrà modo di valutare il giovane attaccante dai tanti gol durante il ritiro estivo, prima di prendere una decisione sul proprio futuro: il Milan è proiettato a puntare sul calciatore sin dalla prossima stagione, ma la parola ora aspetta anche al nuovo allenatore che verrà annunciato nelle prossime settimane.

La voglia di spaccare il mondo a quell’età è alta e molta, ma c’è da gestire i sogni e il potenziale del centravanti azzurro, che ha contribuito notevolmente alla vittoria dell’Europeo U17, ma una cosa è certa: Francesco Camarda sarà il futuro del Milan.