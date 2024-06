Caos Euro 2024, la Nazionale vuole abbandonare la competizione: cosa è successo

Euro 2024 nel caos, una Nazionale minaccia di abbandonare la competizione: cosa è successo, tutti i dettagli

Euro 2024 è iniziato da pochissimi giorni. La prima giornata della fase a gironi è completata, ieri è iniziata la seconda e stasera tocca all’Italia che sfiderà la Spagna. Tutto procede per il meglio, con tante partite che hanno regalato spettacolo e diverse interessanti rivelazioni. Ecco però che nelle ultime ore è scoppiato il caso che rischia di creare non pochi problemi alla UEFA. C’è una Nazionale, infatti, che ha minacciato di abbandonare la competizione.

La squadra in questione è la Serbia, che è alle prese con il primo torneo da nazione indipendente. Ha debuttato con una sconfitta contro l’Inghilterra ma mettendo in campo una buona prova. Oggi scenderà in campo contro la Slovenia, forse. Quello che sta succedendo ha infatti del clamoroso e potrebbe avere risvolti inattesi.

Euro 2024, la Serbia minaccia di lasciare la competizione: cosa è successo

Nella giornata di ieri si è giocata Croazia–Albania, match concluso con il risultato di 2-2. Una bellissima partita per lo spettacolo offerto dalle due squadre, ma qualcosa è andato storto sugli spalti. La Federazione serba ha infatti segnalato cori da parte dei tifosi delle due squadre durissimi: “Uccidi, uccidi il serbo“.

Di fronte a questa situazione, la Serbia ha posto due condizioni: o la UEFA prenderà provvedimenti oppure la Nazionale è pronta ad abbandonare la competizione. Una presa di posizione durissima quella serba, in passato punita per le stesse motivazioni. “Siamo stati puniti per casi isolati e i nostri tifosi si sono comportati molto meglio degli altri. Un tifoso è stato punito per insulti razzisti e non vogliamo che questo venga attribuito ad altri. Noi siamo gentiluomini e abbiamo il cuore aperto, quindi faccio appello ai tifosi affinché restino gentiluomini“.

Vedremo quindi cosa accadrà nelle prossime ore considerando che la Serbia è attesa in campo nella giornata di oggi contro la Slovenia. Non è da escludere che, nel caso in cui la richiesta non venisse accettata, la Federazione serba decida di non giocare l’ultima partita del girone contro la Danimarca. Le regole della UEFA sono molto chiare: in caso di ritiro, la Serbia riceverebbe una multa salatissima e perderebbe 3-0 a tavolino l’ultima partita contro i danesi. Ricordiamo che nella Serbia c’è il milanista Luka Jovic.