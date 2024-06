Centrocampo Milan: presentata offerta a Rabiot, ma spunta un nuovo nome

Spunta un nuovo nome per il centrocampo del Milan di Fonseca nonostante sia stata presentata un’offerta ad Adrien Rabiot. Ecco chi è.

Il Milan entra attivamente nel calciomercato con un’offerta a Rabiot, ma adesso è spuntato un nuovo nome per il centrocampo. I rossoneri sanno di dover puntare su calciatori mirati in questa sessione di mercato per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo sarà quello di puntare al titolo di Campioni d’Italia e per farlo avranno bisogno di ottimi rinforzi soprattutto a centrocampo. Proprio per tale motivo è stata presentata un’offerta a Rabiot, in scadenza con la Juve, ma sembrerebbe essere spuntato un altro nome per il centrocampo del Milan. Ecco di chi si tratta.

Milan: Chukwuemeka è il nuovo nome per il centrocampo

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Chukwuemeka, centrocampista del Chelsea classe 2003. È suo il nome nuovo sulla lista del club vista e considerata la situazione particolare legata a Rabiot. Al francese, infatti, è stata presentata un’offerta da parte della dirigenza rossonera ma non sarebbe all’altezza della richiesta avanzata dall’attuale centrocampista bianconero e dalla mamma-agente. Chukwuemeka, intanto, sarebbe un obiettivo a prescindere dall’arrivo di Rabiot e Fofana del Monaco.

Il centrocampista del Chelsea ha disputato pochi match in Premier League con la maglia dei Blues. Il possibile trasferimento al Milan potrebbe essere per lui un’opportunità per crescere ed esprimere il suo talento in un campionato diverso. Il Milan, dunque, ha puntato Rabiot ma sia in caso di esito positivo sia negativo avrebbe un altro colpo da poter mettere a segno.