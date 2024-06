Cessione Leao, l’annuncio di Scaroni spiazza i tifosi: “L’ho già impacchettato”

Le parole del presidente rossonero hanno lasciato di stucco i tifosi. Nessuno se lo aspettava e di certo non faranno piacere.

Mentre la Milano nerazzurro esulta per un 2024 finora straordinario non si può dire lo stesso di ciò che accade in casa Milan. La società rossonera ha terminato la stagione al secondo posto ma con 0 titoli e uno scudetto consegnato all’Inter nel derby davanti ai propri tifosi.

Una situazione assolutamente non gradita e che ha portato cosi all’esonero di Stefano Pioli e al probabile arrivo in panchina del tecnico portoghese Fonseca. Al momento manca l’ufficialità ma il tecnico sembrerebbe avere la strada spianata. Una decisione che non piace molto ai tifosi, alle prese in questi minuti con altre clamorose dichiarazioni.

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato sorprendenti dichiarazioni in questi minuti, parole riguardo la stella del club Rafa Leao. Intercettato ai microfoni di Dire.it il presidente ha parlato cosi riguardo il futuro di Leao: “Rafa Leao? Se ci danno 150 milioni l’ho già impacchettato…”. Dichiarazioni forti e che stanno scaldando gli animi del tifo rossonero in queste ore, ancora una volta alle prese con una grande polemica.

Scaroni ha continuato con la frase: “Io sono molto venale”. Scaroni, impegnato al Quirinale, si è intrattenuto e parlando con qualche tifoso ha concordato con la priorità del club resta il centravanti. Il Milan ha diversi nomi nel mirino per questo ruolo, negli ultimi giorni ha visto l’accostamento a bomber di rilievo come Sesko e soprattutto Joshua Zirkzee.

Calciomercato Milan, le ultime su Leao

Questi primi giorni di calciomercato hanno generato molte polemiche, in casa Milan si è parlato soprattutto di affari in uscita e di certo questo non è gradito ai tifosi rossoneri. Rumors su Maignan e Theo Hernandez e ora anche su Leao, nessuno appare incedibile in casa Milan e di certo questa non è una buona notizia per i tifosi.

Il calciomercato è appena cominciato e la dirigenza rossonera è già al lavoro per rinforzare la rosa in tutti i reparti. Come insegna però il caso Tonali dello scorso anno, nessuno è incedibile per il club e il Milan potrebbe decidere di sacrificare una stella per rinforzare la rosa con più acquisti.

Leao ha vissuto una stagione a corrente alternata e anche qualche tifoso ha messo in dubbio il suo valore, in molti hanno parlato di possibile cessione. Che lo faccia il presidente è però una sorpresa e queste dichiarazioni stanno creando numerose polemiche.

Nell’ultima stagione Leao ha collezionato 34 presenze con 10 reti e 9 assist, un buon rendimento ma in leggero calo – soprattutto dal punto di vista realizzativo – rispetto alle scorse annate.