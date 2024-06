Colpo Milan, decisione presa: arriva dal Real Madrid

Calciomercato Milan, la dirigenza ha deciso l’operazione per il futuro: il giocatore del Real Madrid resta in rossonero.

Per il Milan inizia un nuovo capitalo tutto da scrivere con a capo Paulo Fonseca, nuovo allenatore rossonero che è stato annunciato ufficialmente proprio pochi giorni fa. Il progetto del club milanista ha alla base tanta voglia di ritornare a vincere ma soprattutto il piano è quello di gettare delle basi solide per il futuro e il modo migliore è quello di puntare soprattutto per i giovani. Questo è anche uno dei motivi per cui tra tutti i profili la dirigenza del Milan ha scelto proprio Fonseca per il post Pioli. Proprio per questo motivo nel mercato rossonero oltre a pensare a dei rinforzi di qualità da aggiungere alla rosa, il Milan ha pensato anche a tenersi stretto chi nel prossimo futuro potrebbe diventare un grande talento.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romani su X, il Milan ha deciso di acquistare Alex Jiménez dal Real Madrid facendo scattare la clausola di opzione di acquisto da 5 milioni di euro. Nei prossimi giorni seguiranno i passi formali, ma l’affare per il terzino del Real Madrid ormai sembra essere definitivamente in chiusura. Jimenez è arrivato a Milano a gennaio ed è stato inizialmente aggregato alla squadra Primavera, sebbene le aspettative su di lui erano già molto alte visto che era arrivato in Italia con l’etichetta del Theo Hernandez 2.0.

Alex Jiménez resta al Milan: i rossoneri pagano il riscatto al Real Madrid

Alex Jiménez è arrivato al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, rispettivamente per i rossoneri e i Blancos. A quanto pare dopo sei mesi dal suo arrivo i rossoneri hanno deciso di puntare su di lui, nonostante il ragazzo non sia riuscito ad esplodere in questa stagione a causa dei diversi problemi fisici.

Nonostante tutto però il classe 2005 potrebbe aver trovato al Milan il giusto ambiente per fare quel definitivo salto di qualità che potrebbe farne decollare la carriera. Le caratteristiche per diventare un fuoriclasse ci sono, lo stesso Pioli nel corso di quest’anno lo ha convocato più volte in prima squadra.

Il terzino spagnolo a soli 18 anni ha infatti già esordito a San Siro con la maglia rossonera durante la gara di Coppa Italia contro il Cagliari. Quella sera in ballo c’era l’accesso ai quarti di finale. Ma non è stata l’unica volta, l’ex allenatore del Diavolo, pochi giorni dopo gli ha permesso di debuttare anche in Serie A durante il primo tempo della gara del Castellani contro l’Empoli. Insomma il Milan non ha voluto rinunciare al ragazzo e ha voluto puntare sul fatto che Fonseca se la cavi molto bene con i giovani.