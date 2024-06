Conferme totali sul difensore: è il primo obiettivo del Milan

Mercato infuocato in casa Milan, arrivano conferme sull’acquisto del difensore e i tifosi sognano in grande per la prossima stagione

Il Milan è pronto a cambiare volto in vista della prossima stagione, considerata della rinascita per lottare e competere fino la fine del campionato contro le pretendenti per la vittoria del titolo. I rossoneri sono chiamati a compiere un grande cammino anche in Champions League e, per tornare competitivi, mirano a migliorare la propria rosa.

La dirigenza rossonera è al lavoro per regalare ai tifosi una squadra pronta a regalare gioie anche in campi internazionali: la rivoluzione comincia dalla panchina, dove Paulo Fonseca sembra essere il prescelto e il più vicino alla firma per prendere le redini di Stefano Pioli.

Il Milan ha deciso di non puntare pure sull’oramai ex allenatore toscano in vista della prossima stagione, per cambiare aria e seguire nuovi orizzonti.

Sfumato Lopetegui, che ha da poche settimane firmato con il West Ham in Premier League, il Milan lavora intensamente con il tecnico ex Roma, con cui proseguono i contatti. I tifosi rossoneri non sembrano entusiasti dell’ingaggio del tecnico portoghese dati gli innesti sulle panchine delle pretendenti, ma la dirigenza rossonera è pronta a smentire la piazza e sognare in grande.

Molta preoccupazione nel cuore dei tifosi anche sul fronte mercato: oltre la situazione legata ai rinnovi contrattuali, alcuni big sembrano poter allontanarsi da Milanello e il Milan mette gli occhi su possibili nuovi innesti.

Milan, affare Kiwior confermato: le ultime

La prossima sessione di calciomercato, che si aprirà tra meno di un mese, si prospetta essere interessante e ricca di sorprese in casa Milan: Jakub Kiwior è nel mirino rossonero. Il terzino sinistro attualmente in forza all’Arsenal sembra rientrare nei piani del Milan ed la priorità sul mercato dei rossoneri, in attesa di ufficializzare il prossimo tecnico.

Il centrale polacco è stato cercato dal club rossonero anche nella sessione di calciomercato invernale, dove però si è giunti ad un rifiuto da parte dei londinesi; ora però, il Milan è deciso ad affondare il colpo.

L’acquisto di Jakub Kiwior andrebbe ad occupare il posto lasciato libero da Simon Kjaer, che abbandonerà i rossoneri il 30 Giugno 2024, data della scadenza del proprio contratto. Serve un’offerta economica soddisfacente per aggiudicarsi il 24enne polacco che abbiamo avuto modo già di conoscere in Serie A.

Jakub Kiwior si è messo in mostra nel nostro campionato con la maglia dello Spezia dal 2021 fino al 2023, arrivando ad impressionare l’Arsenal di cui oggi ne dispone il cartellino.

Acquisto mirato e difensore forte: questa la strategia del Milan in vista del mercato estivo. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per scoprire se il centrale polacco approderà ai piedi del Duomo.