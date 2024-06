Contatti fra Milan e Newcastle: niente Tomori, l’obiettivo degli inglesi è un altro

Il Milan si guarda attorno, specialmente in Premier League, dove il Newcastle spinge per il difensore. Le ultime dal calciomercato.

Nei giorni scorsi il Newcastle è piombato sul difensore inglese, Fikayo Tomori, manifestando il suo interesse. Stando a quanto riportato dal The Guardian, gli inglesi avrebbero già avviato i contatti con il Milan, che chiedono almeno 50 milioni di euro. Non è ancora certo che si possa arrivare a un accordo, vista anche la situazione finanziaria della squadra inglese, alle prese con il fair play. Non terminano qui i contatti tra Milan e Newcastle. Secondo le ultime notizie di calciomercato, infatti, i Magpies avrebbero messo nel mirino un altro difensore rossonero. Si tratta del tedesco, Malick Thiaw.

Milan-Thiaw: ipotesi addio

Matteo Moretto sul suo profilo X riporta che il profilo del difensore del Diavolo è molto apprezzato dagli inglesi, intenti a rinforzare il reparto difensivo. Tuttavia, il Newcastle ha bisogno di vendere prima del 30 giugno per i problemi finanziari sopracitati. Prima di allora, sarà difficile finalizzare un acquisto in entrata. Il Milan ha chiesto informazioni anche su Kieran Trippier, difensore del Newcastle; per adesso, la trattativa non avanza e l’ipotesi per il terzino inglese rimane tale.

Il difensore tedesco piace al Newcastle e si fa viva l’ipotesi di un suo trasferimento. Le sue parole rilasciate a Sky Sport in un’intervista di poco tempo fa, però, lasciano presagire altro. In questa stagione Malick Thiaw ha subito un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per molto tempo, motivo per cui non ha avuto la possibilità di rendere quanto avrebbe voluto. Così ai microfoni di Sky Sport: “È stato il mio più grande infortunio: pensavo fosse più facile, invece sono rimasto fuori 3 mesi. Ora sto bene“. E sul futuro è chiaro: “Voglio rimanere, giocare nel Milan è un privilegio“.

Ma quanto vale il cartellino di Thiaw? Il Milan lo valuta intorno ai 30 milioni ma è chiaro che è un prezzo trattabile. Se dovesse aprirsi una vera e propria trattativa, allora i rossoneri potrebbero accontentarsi di una cifra fra i 20 e i 25 milioni. Nell’eventualità i rossoneri si ritroverebbero con un altro bel po’ di soldi fra le mani, da aggiungere al budget di partenza più alle altre cessioni, per rinforzare la squadra e comprare un difensore all’altezza da affiancare a Tomori. Che, a questo punto, con la cessione di Thiaw, resterebbe senza alcun dubbio.