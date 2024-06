“Da traditore e bollito a sfondareti”, l’opinionista sbeffeggia il Milan: che bordata

Il Milan è al lavoro per il mercato e arriva un commento pesante da parte dell’opinionista. Di seguito sono riportate le sue parole

In casa Milan si lavora per programmare la prossima stagione. L’obiettivo principale è quello di poter tornare competitivi in campionato, dopo essere arrivati secondi quest’anno e arrivare fino in fondo anche alle competizioni europee.

Dopo l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore rossonero, Paulo Fonseca, la società del Diavolo può finalmente studiare le possibili mosse che si verranno a creare nella finestra di mercato estivo che avrà inizio il primo luglio 2024. Giorgio Furlani, insieme a Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, vogliono migliorare e rendere ancora più competitiva la rosa in modo tale da offrire al nuovo tecnico una squadra che sia pronta e che abbia carattere per creare un ciclo che possa essere vincente.

La dirigenza rossonera lavora, quindi, sul mercato in entrata, con il focus principale sull’attaccante, ma anche sul mercato in uscita per fare spazio ai nuovi acquisti. Inoltre, è concentrata anche sui rinnovi dei propri giocatori come quello di Theo Hernandez e Mike Maignan.

Uno dei nomi su chi la società del Milan lavorando per il dopo Giroud è quello di Romelu Lukaku, attaccante che conosce molto bene il campionato italiano dopo l’esperienza con Inter e Roma e che adesso è impegnato a rappresentare la propria nazionale, il Belgio, durante gli Euro2024. Il giocatore è ritornato al Chelsea, ma non è nei piani della squadra inglese che chiede una cifra intorno ai 30 milioni di euro per lasciare partire il giocatore a titolo definitivo. Su Lukaku, però, in serie A non c’è solo il Milan, ma anche il Napoli dove incontrerebbe l’allenatore, che conosce molto bene, Antonio Conte.

Mercato Milan, le parole di Zazzaroni sull’attaccante Romelu Lukaku

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha rilasciato un commento in vista della vigilia degli ottavi di finale degli Europei dove l’Italia dovrà affrontare la Svizzera sabato 29 giugno alle ore 18.00. Tra i vari argomenti toccati, inoltre, ha anche lasciato una propria opinione sull’attaccante belga. Di seguito sono riportate le sue parole:

“Miracoloso, il gol di Zac, ma non quanto il passaggio di Lukaku da traditore e bollito quando lasciò l’Inter per la Roma a sfondareti impareggiabile ora che sembra essere un obiettivo del Milan. I miracoli non hanno limiti. Forza, Lucio”

Zazzaroni ha parlato della nazionale italiana, affermando come il gol di Zaccagni contro la Croazia all’ultimo minuto sia stato un miracolo del calcio, che resta lo sport più emozionante del pianeta.