Dal Manchester United al Milan: colpo a sorpresa, Ibrahimovic decisivo

Il Diavolo è atteso da una vera e propria rifondazione in questo mercato estivo, oltre a dover cambiare la guida tecnica dovrà sopperire a gli addi di Giroud e Kjær.

Il club in via Aldo Rossi non vuole farsi trovare impreparata sul fronte mercato, specie perchè con gli Europei alle porte i cartellini di molti calciatori rischieranno di aumentare. La scelta tecnica pare oramai definitiva, Fonseca dovrebbe divenire il nuovo tecnico rossonero. Il portoghese con Maldini nel cuore che farà lo stesso passaggio di Leao e Maignan, dal Lille al Milan, proprio dal Lille potrebbe far arrivare a Milano il terzino destro Tiago Santos.

Servirà un centravanti da 20 goal, almeno, oltre ad un nuovo leader difensivo che prenda il posto del danese ex Siviglia e Atalanta. Intanto però Zlatan Ibrahimovic prova a cogliere le occasioni che arrivano dall’Europa, questo perchè il Manchester United ha deciso di non esercitare il riscatto per Sofyan Amrabat che tornerà a Firenze. Lo svedese non ha mai nascosto l’apprezzamento nei suoi confronti, il marocchino vuole rimanere in Italia.

Il Milan vuole riportarlo in Italia: Ibrahimovic in prima fila

Aldilà dell’interesse del Diavolo per colui che oramai è un ex Red Devils, Sofyan Amrabat farà ritorno in Italia passando prima per Firenze. A Firenze in questo momento sicuramente non hanno voglia di parlare di mercato ma è ancor più certo che dopo il recupero contro l’Atalanta sarà chiaro il futuro di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina.

Amrabat lasciò Firenze perchè voleva gareggiare per palcoscenici più alti, nonostante abbia vinto l’FA Cup non si può dire che la sua breve avventura inglese abbia rispettato le pretese da lui stabilite, stando a ciò che dice Alessandro Jacobone di RadioRossonera sui suoi canali social la trattativa per il marocchino potrebbe avere sviluppi interessanti per i rossoneri. Ha aggiunto che Ibra lo preferirebbe anche a Fofana in mezzo al campo.

Il Milan, ancora una volta, parteciperà alla prossima Champions League e questo potrebbe diventare un fattore cardine per la scelta di Amrabat. Il marocchino andrebbe a completare la mediana del Diavolo, dove Bennacer potrebbe dire addio vista la clausola e gli svariati problemi muscolari che lo hanno costretto a lunghi stop in questa stagione per il Milan.

Il Milan potrebbe non essere l’unica big del campionato di Serie A a voler il calciatore, a maggior ragione Zlatan Ibrahimovic ha deciso di voler accelerare i tempi il più possibile.