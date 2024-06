Dal Milan al City, affare a sorpresa: inglesi pronti all’assalto

Mossa a sorpresa sul mercato in uscita del Milan, il Manchester City ha puntato gli occhi su un giocatore e sono pronti all’assalto. Di seguito è riportato tutto quello che bisogna sapere sulla notizia.

Il Milan si prepara a pianificare la prossima stagione partendo subito dalla scelta del nuovo allenatore per la panchina. Nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, il primo nome sulla lista che è ormai quasi certo è quello di Paulo Fonseca.

Una volta individuato il profilo perfetto per la guida tecnica della squadra, bisogna studiare le proprie mosse per la rosa sul mercato estivo sia in entrata ma soprattutto anche in uscita. L’obiettivo è quello di trovare i giusti innesti per poter rendere ancora più competitiva la squadra, migliorandola, con l’obiettivo di poter tornare subito a vincere.

Mercato Milan in uscita, il Manchester City ha puntato Mike Maignan

Come il Milan, anche altre squadre si guardano intorno in vista del mercato per pianificare la prossima stagione. Un esempio è il Manchester City che, a sorpresa, ha puntato gli occhi sul portiere rossonero Mike Maignan come possibile sostituto di Ederson e sono pronti all’assalto. Questo perché nelle scorse settimane si è parlato di un addio quasi certo del portiere brasiliano dalla squadra inglese. Di seguito è riportato tutto quello che bisogna sapere sulla notizia.

Nonostante un contratto fino all’estate 2026, il portiere brasiliano del Manchester City potrebbe pensare di lasciare la squadra inglese dopo la vittoria della Premier per potersi trasferire in Arabia Saudita.

Inizialmente, per la porta del Manchester City, si parlava della promozione a numero uno del portiere Stefan Ortega, che ha goduto di ottime prestazioni quando è stato chiamato in causa dall’allenatore Pep Guardiola per sostituire Ederson quando, durante questa stagione, era infortunato.

Secondo il giornalista Alan Nixon, però, il Manchester City avrebbe identificato in Mike Maignan, portiere del Milan e della Francia, il giusto nome come obiettivo principale per il prossimo mercato estivo per poter sostituire Ederson, sempre nel caso in cui dovesse trovare un’uscita dal club questa estate. I numeri di Mike come le quarantadue presenze in tutte le competizioni, i cinquantadue gol subiti e aver mantenuto quindici volte la porta inviolata, fanno gola alla squadra inglese.

Sul portiere rossonero Mike Maignan, inoltre, ci sono varie squadre interessante anche in vista dell’attenzione che potrebbe attirare durante gli Europei con la sua nazionale.