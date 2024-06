Dal Milan alla Serie B, ora è ufficiale: la decisione spiazza tutti

Il calciatore lascia definitivamente il Milan per approdare il Serie B, una decisione che lascia tutti senza parole.

Il Milan si prepara a voltare pagina in vista della prossima stagione, considerata della rinascita e della ripartenza con il nuovo tecnico, Paulo Fonseca, pronto a fare le fortune rossonere. Il tecnico portoghese ha preso il posto di Stefano Pioli, che ha lasciato il Milan dopo 5 anni. La dirigenza rossonera è al lavoro in questi giorni di pre-calciomercato per cominciare ad aggiudicarsi diversi colpi per realizzare una squadra di tutto rispetto. Pronta a ridurre notevolmente il gap accumulato con i cugini dell’Inter nel corso delle ultime stagioni il Milan inizia il suo mercato.

Dopo la vittoria dello scudetto nella stagione 2021-2022 infatti, il Milan si è trovato in una situazione sgradevole per il tifo rossonero, portando diverse critiche che hanno contribuito al cambio in panchina e all’inizio di una nuova era. Giorgio Furlani che si occupa del calciomercato in entrata e in uscita del Milan, insieme alle figure di Ibrahimovic e Moncada, è pronto a regalare al nuovo tecnico nuovi innesti. Prima però, ci sono da piazzare diversi colpi, con molti giocatori che potrebbero andare via anche in scadenza di contratto. Il Milan dunque, lavora a diverse cessioni e una è già stata piazzata ed a breve diventerà ufficiale.

Milan, Caldara ufficiale in Serie B: va al Modena

Mattia Caldara, difensore di proprietà del Milan, è pronto a lasciare definitivamente i rossoneri. Secondo Sky Sport nella prossima settimana firmerà con il Modena. Il difensore centrale si legherà al club emiliano a parametro zero, dato che il suo contratto non verrà prolungato.

Notizia che ha scosso l’intero mondo del calcio, dopo che il difensore italiano poteva giocarsi delle chance di impressionare e, magari, restare ai piedi di Milanello. Dopo una carriera ricca di infortuni, ora Caldara è pronto a ripartire dalla Serie B.

Come visto anche nelle ultime stagioni, la Serie B è pronta a regalare altre gioie con partite piene di emozioni. Una figura importante come Mattia Caldara contribuirà notevolmente al cammino del Modena, che cercherà di aggiudicarsi la zona playoff, non agguantata nella stagione terminata alcune settimane fa.

Mattia Caldara dunque, all’età di 30 anni, è pronto a scendere in campo dopo i diversi infortuni lasciati alle spalle, con la speranza di contribuire alle gioie del club e riprendere ritmo in vista delle prossime stagioni.