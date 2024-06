Dalla Germania, a rischio il colpo del Milan: concorrenza dalla big della Serie A

Il Milan deve guardarsi le spalle. Sull’obiettivo della squadra rossonera si sarebbe aggiunto un altro club di Serie A, che ora pressa il calciatore.

Con la conferenza introduttiva di Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente cominciata la stagione 2024/2025 del Milan. Un’annata che, di fatto, è stata varata con l’annuncio ufficiale di Paulo Fonseca come nuovo allenatore. Definitivamente alle spalle l’era Stefano Pioli, che lo svedese ha comunque tenuto a salutare e ringraziare. L’ex tecnico passa il testimone al portoghese, scelto per il suo calcio offensivo. Definito il timoniere, ora è tempo dell’equipaggio.

Una ciurma che deve essere parzialmente rinnovata dopo numerosi addii avvenuti nel recente periodo. Giroud e Kjaer hanno lasciato un vuoto che va ricolmato al più presto. Il francese sarà sostituito con ogni probabilità da un 9 di peso, che la società sta ricercando con particolare fretta per consegnarlo al più presto nelle mani di Fonseca. Per sostituire il danese, invece, il Milan non vorrebbe discostarsi dal profilo dell’ex Roma in quanto a carta d’identità.

Lo stato maggiore rossonero avrebbe adocchiato un profilo d’esperienza come quello di Mats Hummels che, come sottolineato da Fabrizio Romano, è in uscita dal Borussia Dortmund. Sulle tracce del tedesco ci sarebbero tuttavia altri club europei, tra cui la Roma.

Attento Milan, la Roma tenta Hummels: la situazione

Nello stesso giorno in cui Edin Terzic ha annunciato il suo addio ai gialloneri, la Bild ha dichiarato un altra separazione dolorosa in casa BVB. Hummels avrebbe infatti scelto di non rinnovare il proprio contratto in scadenza. Alla base della decisione ci sarebbe non solo il rapporto tutt’altro che armonioso tra il centrale e lo staff, ma anche alla gestione non eccezionale della dirigenza durante la passata stagione, conclusa comunque con un’onorevole medaglia d’argento in Champions League.

Il Milan non è quindi l’unica pretendente su Hummels, che dal canto suo ha declinato le offerte provenienti dall’Arabia Saudita in quanto il desiderio è quello di rimanere nel vecchio continente.. I giallorossi avrebbero infatti individuato nell’ex Bayern Monaco il difensore perfetto per sopperire alla partenza imminente di Chris Smalling. Il tedesco, nel corso degli ultimi mesi, si è dimostrato un calciatore che può dare ancora tanto malgrado la carta d’identità reciti 36 anni a dicembre.

Un curriculum come il suo può fare molto comodo al Milan, in modo da affiancare ai giovani che la società intende ingaggiare un pilastro che, anche in chiave spogliatoio, può essere un fattore. Si prospetta quindi un duello sull’asse Roma-Milano, ma attenzione ad altre big d’Europa.