Dalla Spagna: colpo in arrivo per il Milan dal Real Madrid, ma una condizione spiazza i tifosi

Arrivano notizie dalla Spagna, dove è stata presa la decisione sul futuro del giocatore al Milan. A rivelarlo è Marca. I dettagli.

Nella Milano rossonera si porta avanti con impegno e determinazione il progetto presentato da Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa di qualche giorno fa. Per arrivare preparati alla prossima stagione di campionato sarà fondamentale studiare nei minimi dettagli il calciomercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa.

Nomi pregiati, come quello dell’olandese Joshua Zirkzee, sono accostati al Milan, che sembra aver accelerato la trattativa nelle ultime ore. Guardando al mercato in uscita, invece, i tifosi si allarmano per il possibile addio di Theo Hernandez, che partirebbe in caso di un’offerta importante. Il Bayern Monaco sembrerebbe il più propenso ad accaparrarsi l’esterno francese.

Occhio anche a Rafa Leao: su di lui si fionda l’Al-Hilal, che sembrerebbe aver proposto al portoghese un ingaggio di 21 milioni di euro a stagione.

Ma il Milan guarda anche in casa propria e valuta i giocatori che ha già avuto modo di testare, progettando un possibile futuro tra i grandi. Il protagonista è Alex Jimenez, terzino spagnolo classe 2005 di proprietà del Real Madrid.

Il giovane talento ha trascorso l’anno in prestito in Italia, dove ha giocato principalmente nella Primavera del Milan, trovando anche l’esordio in Serie A e in Coppa Italia, per un totale di cinque partite al servizio della prima squadra.

Il Milan, adesso, vuole puntare su di lui.

Milan-Jimenez: avanti insieme

Si attendeva già da giorni questa notizia e l’ufficialità è arrivata da poco direttamente dalla Spagna: il quotidiano sportivo Marca, infatti, ha rivelato che il Milan ha riscattato nuovamente Alex Jimenez dal Real Madrid, società che deteneva il cartellino del giocatore e dove lo stesso Jimenez è cresciuto.

Deteneva, sì, perché adesso Alex Jimenez è a tutti gli effetti un giocatore rossonero.

Il Diavolo ha deciso di investire sul giovane talento spagnolo, versando nelle casse del Real Madrid ben 5 milioni di euro. La società madrilena, però, ha sottolineato la possibilità di esercitare un controriscatto a cifre più alte, circa 10 milioni.

Ma pensiamo al presente: Jimenez è del Milan e ha firmato un contratto quadriennale che lo lega al club rossonero fino al 2028. Il terzino diciannovenne sarà una delle colonne portanti del Milan U23 che, dalla prossima annata, partirà dalla Serie C.

A supervisionare la squadra di mister Daniele Bonera ci sarà Zlatan Ibrahimovic, che crede molto in questo progetto. Tuttavia, non è da escludere l’ipotesi di qualche convocazione in prima squadra da parte di Paulo Fonseca. Il giovane ha talento e lo ha dimostrato con i fatti in campo.