Dall’Inghilterra, il Manchester United è pronto a sferrare l’attacco decisivo per Zirkzee: la rivelazione spiazza il Milan

Doccia fredda per il Milan. Giungono pessimi aggiornamenti dall’Inghilterra, da cui provengono voci di un attacco decisivo sferrato dallo United per Zirkzee.

Joshua Zirkzee porta un cognome quasi onomatopeico. Un sibilo quasi accostabile ad una zanzara, che sta ronzando nelle orecchie del Milan e dei suoi tifosi. L’olandese è sulla bocca e sulle orecchie di tutti, ma ancora non si sa quale sarà il suo futuro. I rossoneri lo hanno puntato da mesi come erede di Olivier Giroud, ma le complicazioni per agguantare l’attaccante non sono poche.

Il Diavolo è disposto ad attivare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Ma il nodo cruciale è quello delle commissioni richieste dall’agente Kia Joorabchian. Malgrado il temporeggiamento, fino a pochi giorni fa il Milan appariva il club favorito per il destino di Zirkzee. I sondaggi di Juventus ed Arsenal non hanno mai raggiunto il livello della trattativa dei rossoneri.

L’inserimento netto del Manchester United, però, preoccupa e non poco Furlani e Moncada. È indubbiamente impossibile competere con le cifre dell’Inghilterra. Nelle ultime ore l’interesse dei Red Devils si è tramutato in qualcosa di più. Come annunciato da Dharmesh Sheth di Sky Sport UK, la società inglese avrebbe deciso di sferrare il colpo, pagando la clausola rescissoria del bolognese.

Zirkzee-Milan, scacco dello United: i Red Devils disposti a pagare la clausola dell’olandese

La scelta dei rossi di Manchester non si traduce necessariamente nell’ufficialità dell’affare. Ora starà all’olandese accettare o meno la destinazione e intraprendere i discorsi relativi alle cifre del contratto. Una mossa che mette sotto scacco il Milan, che ora si trova spalle al muro. Non solo. Secondo Sheth rimane vivo l’interesse di altre squadre europee, che non hanno perso di vista l’attaccante.

Se i rumors dall’Inghilterra fossero certificati, i rossoneri dovrebbero riporre tutte le speranze di un cambio di direzione nel diretto interessato. Dal canto suo, Zirkzee ha più volte fatto trasparire la volontà di rimanere in Serie A, campionato che l’ha ufficialmente lanciato nel grande calcio. Lo stato maggiore di via Aldo Rossi auspicano che il classe 2001 non cambi idea rispetto ai piani iniziali, decidendo così di sposare il progetto del connazionale Erik Ten Hag che, a quanto pare, è stato confermato sulla panchina dello United nonostante un’annata con troppi “up and down”.

I riflettori sono ora puntati su Zirkzee, impegnato all’Europeo dopo il richiamo last minute di Koeman. Direttamente dalla Germania, Joshua è l’ago della bilancia in una trattativa più che mai controversa.