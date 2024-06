De Ketelaere-Milan, notizia a sorpresa: cambia tutto

Charles De Ketelaere può lasciare il Milan, ma la notizia a sorpresa spiazza i tifosi. Cambia tutto per il trequartista belga.

Sono ore molto importanti in casa Milan, visto che in questi giorni è previsto l’annuncio per Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese sta per diventare il nuovo allenatore e qualche giorno fa ha salutato il Lille, tornerà quindi in Italia dopo l’esperienza fatta alla Roma qualche anno fa, che lo ha visto in semifinale di Europa League. Il mister e la squadra dirigenziale stanno già lavorando in ottica calciomercato, ma dopo la firma sarà più possibile collaborare a stretto contatto e mettere a segno i primi colpi.

Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di alcuni calciatori, tra cui Charles De Ketelaere. Il trequartista belga è di proprietà del Milan, ma dovrebbe lasciare i rossoneri in questa finestra estiva di calciomercato. In questa stagione, ha fatto grandi cose con l’Atalanta e il suo futuro dovrebbe essere a Bergamo, la notizia di oggi ha infatti sorpreso tutti.

Riscatto De Ketelaere, accordo vicino? Le ultime

Secondo quanto riferito da Sky Sport, i nerazzurri stanno cercando un accordo con il Milan per il riscatto del calciatore, ma vorrebbero ottenere uno sconto. Le parti avrebbero trovato un accordo per spostare il limite ultimo per il riscatto dal 14 al 20 giugno. I bergamaschi avranno quindi una settimana in più per convincere del tutto il club rossonero, al quale vanno pagati non solo la clausola, ma anche i bonus e la percentuale sulla rivendita.

Al momento si respira ottimismo in quel di Bergamo, dopo la grande stagione che ha portato la vittoria dell’Europa League e un posto in Uefa Champions League. Il riscatto per De Ketelaere dovrebbe arrivare ma vanno limati dei dettagli come normale che sia. Il trequartista di Brugge è considerato un punto fermo da mister Gian Piero Gasperini e si farà di tutto per trattenerlo in Lombardia, ma non a Milano.

In questa stagione, Charles De Ketelaere ha realizzato ben 14 gol e 11 assist tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Numeri importanti dopo la brutta esperienza al Milan, che non lo ha mai visto in gol e le prestazioni non hanno convinto. Il fantasista belga è stato convocato anche per gli Europei e l’Atalanta avrà modo di vederlo ancora. Un buon Europeo aumenterebbe ancora il suo valore e la stagione fatta lo rende fiducioso dei suoi mezzi.