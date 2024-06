Euro 2024, le convocazioni ufficiali di Spalletti: la lista completa

Annunciati i convocati ufficiali dell’Italia per EURO24, pesantissime assenze fanno discutere i tifosi azzurri

È stata appena diramata la lista dei 26 convocati di Luciano Spalletti che partiranno per la Germania per affrontare il cammino Europeo. La Nazionale è pronta a combattere e dire la sua per difendere con le unghie e con i denti il titolo da campioni in carica, anche se non rientra tra le favorite della vittoria.

Entro la giornata di oggi Luciano Spalletti aveva il compito di escludere 4 dei suoi calciatori nella lista dei 30 preconvocati per il raduno tenutosi a Coverciano: tra questi, c’è da sottrarre Scalvini che non parteciperà al Campionato Europeo 2024 per via di un infortunio nella gara di recupero contro la Fiorentina in campionato e non è stato sostituito.

Assenti sin dal primo momento i calciatori del Milan: Calabria non è stato selezionato neanche nei 30 preconvocati e dunque vedrà smarrirsi la possibilità di partecipare all’Europeo. Perso dunque il posto in Nazionale, dove invece andrà Bellanova.

Presente invece Nicolò Barella che sembra aver smaltito il problema fisico che lo ha tenuto fermo in questi giorni, ed è pronto a prendere per mano il centrocampo azzurro e condurlo alla vittoria. Nella lista dei convocati, rientrano anche tutti gli altri nerazzurri, ritenuti indispensabili da parte del ct azzurro Luciano Spalletti.

Come quanto annunciato nei giorni scorsi, il tecnico ex Napoli punta molto sul blocco Inter, in gran forza con un’intesa che può aiutare a ritrovarsi in mezzo al campo anche con gli altri calciatori: Darmian, Bastoni, Dimarco, Barella e Frattesi sono pronti a partire verso la Germania e a difendere i colori azzurri.

Italia, esclusioni eccellenti: la lista dei 26 convocati

Esclusioni eccellenti in Nazionale, portano a molteplici dubbi e critiche da parte dei tifosi azzurri: Provedel, Ricci e Orsolini sono stati esclusi dalla lista dei convocati e non partiranno con il resto del gruppo in direzione Germania per affrontare il torneo.

Il portiere di proprietà della Lazio è stato escluso dalla lista del ct azzurro, ma potrebbe rientrare nei 26: Alex Meret infatti, non sembra esser al meglio della condizione ed il portiere biancoceleste attenderà ulteriori notizie.

Nel frattempo Ivan Provedel continuerà ad allenarsi nella propria sede tenendosi in contatto con il preparatore dei portieri Marco Savorani: una possibile assenza di Alex Meret dunque, verrebbe ricoperta dall’estremo difensore classe 94.

Esclusione eccellente invece in avanti: Riccardo Orsolini non rientra nei 26 convocati di Luciano Spalletti. Dopo una straordinaria stagione con il Bologna, l’esterno non partirà per la Germania.