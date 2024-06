Europei, il Milan “sorride a metà”: i rossoneri qualificati agli ottavi

Serata di sorrisi a metà per i calciatori del Milan impegnati agli Europei. Tuttavia la qualificazione è cosa fatta per molti di essi.

L’alba dell’era Fonseca è sempre più vicina. I primi di luglio il Milan dovrebbe dare il via alla stagione 2024/2025. Ancora da stabilire la data preciso, ma orientativamente il ritrovo a Milanello dovrebbe essere fissato per il 10 luglio. Non saranno presenti alcuni dei calciatori rossoneri impegnati ad Euro 2024 in Germania. È stato un pomeriggio di en plein per i nazionali del Diavolo. Tutti qualificati i giocatori impegnati nelle gare delle 18.

Staccano il pass per gli ottavi di finale i francesi Maignan e Theo Hernandez, oltre all’ormai ex Olivier Giroud. La rappresentativa di Deschamps non va oltre il pari contro la Polonia già eliminata. L’1-1 costa il secondo posto nel girone D. Un pareggio che il portiere aveva cercato di scongiurare sul risultato di vantaggio per “Les Bleus” firmato Mbappè. L’estremo difensore era riuscito ad ipnotizzare Robert Lewandowski dagli undici metri. Tuffandosi sulla sua destra, l’ex Lille aveva vinto il duello con l’attaccante.

Tuttavia Maignan, al momento in cui il blaugrana ha scoccato il tiro, aveva i piedi oltre la linea di porta. Rigore da ripetere. Stesso angolo, ma questa volta il tentativo è troppo angolato. 1-1 sigillato e Francia seconda alle spalle della sorpresa Austria.

Milan, Maignan para il rigore ma è da ripetere: solo pari per la Francia

La truppa di Rangnick raggiunge quota sei punti grazie ad una vittoria pirotecnica contro l’Olanda di Tijjani Reijnders. Gli Orange rispondono due volte con Gakpo e Depay ai vantaggi austriaci siglati dall’autogol di Malen e Schmid. La rete di Sabitzer regala un grande traguardi per i biancorossi. Austria che, a 14 minuti dal fischio d’inizio, viene graziata proprio da Reijnders. Sul risultato di 1-0 per gli avversari, il centrocampista sbaglia clamorosamente un rigore in movimento e non riesce a riportare il match sui binari giusti.

Per il resto soliti buoni spunti per l’ex AZ Alkmaar, ma non basta ad evitare la sconfitta dell’Olanda. La banda di Koeman è comunque qualificata agli ottavi come migliore terza del girone e incontrerà una tra la prima del girone C e la prima del girone E. I tre rossoneri qualificati oggi si uniscono quindi a Leao, già sicuro della prima posizione nel girone F, e Okafor, oggetto del mistero della Svizzera che sabato affronterà l’Italia.

Passa anche la Danimarca di Kjaer, che precisamente mese fa diede l’addio alla Milano rossonera. Reti bianche tra uomini di Hjulmand e la Serbia . È quanto basta ai danesi per passare come seconda nel girone C. Il pari elimina la Nazionale di Luka Jovic, primo rossonero fuori dagli Europei. Fonseca traccia così una panoramica di chi potrà convergere prima di altri a Milanello.