Europei, Theo Hernandez lascia l’allenamento: cosa è successo

Il calciatore del Milan e della nazionale francese ha lasciato l’allenamento pochi minuti dopo l’inizio della seduta: il motivo.

Tra poco meno di 48 ore avrà inizio Euro2024, competizione che si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio: 24 squadre partecipanti, divise in 6 gironi da 4, proveranno a portare a casa il titolo di Campioni d’Europa, attualmente in mano all’Italia, dopo la vittoria in finale ai rigori contro l’Inghilterra nell’edizione del 2020, disputata nel 2021 a causa del Covid. Le squadre hanno già raggiunto i rispettivi luoghi di ritiro e si stanno preparando per affrontare le prime tre gare del girone.

Europei, guai per la Francia: le condizioni di Theo

A Euro2024 partecipa anche la Francia di Deschamps, inserita nel girone insieme all’Olanda, la Polonia e l’Austria. La Nazionale francese debutterà lunedì 17 giugno a Dusseldorf, contro gli austriaci. I francesi, inoltre, sono una della nazionali candidate alla vittoria.

A pochi giorni dalla prima gara, non arrivano buone notizie dal ritiro francese, considerato che oggi Theo Hernandez ha lasciato dopo soli 20 minuti l’allenamento. Come riportato da Calciomercato.com, il francese aveva subito una brutta botta al ginocchio nell’ultima gara amichevole contro il Lussemburgo e il fastidio sarebbe tornato in allenamento, anche molto forte. Le sue condizioni saranno rivalutate sicuramente nelle prossime ore, con anche esami in previsione per escludere qualsiasi lesione. In dubbio quindi la sua presenza nella gara d’apertura, anche se ci sono ancora alcuni giorni per valutare le sue condizioni.