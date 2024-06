“Fa la differenza”, Leao spiazza i tifosi del Milan: elogio inaspettato al rivale nerazzurro

Rafael Leao non risparmia i complimenti per il rivale dell’Inter. L’elogio ha preso in contropiede i tifosi del Milan, rimasti spiazzati.

A prescindere dai colpi di mercato, quella in arrivo dovrà essere la stagione della definitiva consacrazione di Rafael Leao. Malgrado rimanga un calciatore talvolta disarmante, la critica si trova spesso a puntare il dito contro il portoghese, reo di essere troppo discontinuo nel corso dell’annata. Il numero 10 vuole zittire le polemiche e avrà l’occasione di farlo con il connazionale Fonseca alle spalle. L’opinione pubblica ha però messo nel mirino l’attaccante per l’esordio agli Europei.

Il torneo continentale è un grande banco di prova per il classe 1999. Dopo il debutto di lunedì contro la Repubblica Ceca, Leao avrà la seconda chance per incidere domani pomeriggio contro la Turchia. L’incontro potrebbe decidere la prima classificata del girone H.

Nel palcoscenico di Dortmund l’ala rossonera rincontrerà l’ex compagno Hakan Çalhanoğlu. Nonostante la rivalità, Leao ha tessuto le lodi del centrocampista in conferenza stampa come segue:

“Hakan Calhanoglu fa la differenza, ho giocato con lui al Milan ed ha tantissima qualità, tira bene ed è pericoloso. Nella Turchia c’è anche Guler, che gioca nel Real Madrid e che alla sua età può già fare la differenza, e anche Yılmaz.”

Turchia-Portogallo, Leao elogia Calhanoglu: parole al miele alla vigilia

I lusitani hanno tutte le carte in regola per far valere la propria supremazia contro i turchi, e non solo. Per la qualità collettiva la squadra di Martinez esprime un potenziale straordinario, ma Calhanoglu e gli “enfant prodige” possono fungere da trappola. Leao ha espresso tutte le insidie della gara di domani:

“È una partita importante, contro una squadra di qualità. Loro sono pericolosi, non possiamo dargli troppi spazi e individualmente possono fare la differenza. Abbiamo studiato bene quello che ci ha chiesto l’allenatore e penso che sarà del tutto diverso dalla partita contro la Repubblica Ceca, ma entriamo per vincere.”

Rafa ha espresso tutto l’entusiasmo di poter trascorrere questa avventura con il Portogallo:

“Mi sono preparato mentalmente, perché gli Europei sono sempre stati un obiettivo e un sogno. Competere con la maglia della Nazionale è motivo di orgoglio. Mi sto godendo grandi giocatori, con un grande allenatore e il mio obiettivo è fare una grande campagna collettivamente e anche individualmente.”

Non è difficile pensare che molti tifosi milanisti assistano con particolare interesse alle prestazioni di Leao con la Nazionale. Il rilancio del 10 parte dalla Germania, nella speranza che l’entusiasmo e la fame di vittoria maturato in queste settimane si protragga ancora a lungo.