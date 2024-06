Fonseca accontentato, il Milan gli regala il primo “acquisto”

Il primo acquisto per Fonseca non è un calciatore: il portoghese lo ha voluto fortemente con sé al Milan, i dettagli

Lo scorso 13 giugno il Milan, tramite le parole di Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa, ha ufficializzato l’arrivo di Paulo Fonseca in panchina. Sostituirà Stefano Pioli, che lascia i rossoneri dopo cinque anni fra successi e delusioni.

Scelta a sorpresa quella di Furlani, Moncada e Ibrahimovic: sul mercato c’erano tanti allenatori importanti e invece è arrivato l’ex Roma e Lille. Tifosi ovviamente delusi perché si aspettavano l’arrivo di un top come Conte o De Zerbi.

Fonseca non è stato ancora presentato alla stampa: lo farà probabilmente l’8 luglio, cioè il giorno dell’inizio del ritiro a Milanello. In quella occasione conosceremo le idee del nuovo mister, il progetto tecnico e ne sapremo di più anche sul suo staff.

In gran parte i collaboratori saranno gli stessi delle sue ultime stagioni al Lille, fra questi anche Paulo Ferreira, Tiago Leal (match analyst scoperto da Fonseca sui social) e il preparatore atletico Paulo Mourão. A loro, però, presto si aggiungerà anche un altro elemento voluto fortemente dall’allenatore.

Nuovo membro nello staff di Fonseca: lavorerà nel Milan

Secondo quanto riportato da A Bola, il primo acquisto per Fonseca da parte del Milan non è un calciatore ma un altro membro del suo staff. Si tratta di un match analyst che ha lavorato negli ultimi anni nell’Estoril (curiosità, la stessa squadra in cui è venuto fuori Tiago Santos, uno degli obiettivi di mercato dei rossoneri).

Si tratta di Nelson Diogo Duarte, che farà quindi parte dello staff di Fonseca per questa nuova esperienza in rossonero. A quanto pare, come scrive il giornale portoghese, il tecnico vuole affidare a lui le analisi sulle prestazioni dei giocatori. Duarte ha un passato importante in Portogallo: oltre all’ultime esperienza con l’Estoril, ha lavorato per due anni anche al Porto con Sergio Conceicao.

Dopodiché ha lavorato al Boavista e al Maritmo. Adesso però lui la sua prima esperienza fuori dal campionato portoghese, in una squadra importante come il Milan. Un passo enorme per lui così come per Fonseca, che allenerà per la prima volta una big del calibro dei rossoneri.

Il portoghese ha fatto benissimo allo Shakhtar, alla Roma e al Lille. Adesso il passaggio al Milan per un’avventura che inizia in salita a causa dello scetticismo dei tifosi e non solo. Vedremo se sarà in grado di far ricredere tutti.