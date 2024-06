Fonseca Milan, l’ex dirigente rossonero rasserena i tifosi: l’ha detto sul tecnico portoghese

Paulo Fonseca al Milan, l’ex dirigente rossonero rasserena i tifosi. Le parole sul mister portoghese tranquillizzano i tifosi.

Sono ore molto importanti in casa Milan, pronto a voltare pagina in queste settimane. Al termine del campionato di Serie A, le strade del club e quelle di mister Stefano Pioli si sono divise ufficialmente e il nome del nuovo tecnico non è stato ancora annunciato. Nonostante non sia arrivato nessun comunicato ufficiale, il futuro allenatore dovrebbe essere Paulo Fonseca a meno di clamorosi stravolgimenti. L’ex Roma tornerà quindi in Italia e lo farà in una piazza dove servirà ottenere il sostegno e la fiducia della tifoseria.

Nelle ultime settimane sono stati molti i nomi accostati, ma l’attuale tecnico del Lille ha battuto la concorrenza e le notizie non hanno fatto felici i tifosi, che si aspettavano una scelta diversa da parte della società. Fonseca non sarà accolto da un clima incandescente e l’aria di entusiasmo a Milano, sponda rossonera, non si respira affatto. L’ex dirigente del Milan ha però spezzato una lancia a favore del nuovo allenatore, cercando di rasserenare i supporters.

Fonseca-Milan, Braida difende il tecnico: non ha dubbi sul futuro

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per commentare la situazione relativa al Milan. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Le scelte le fa chi è preposto a dirigere, non dico niente. Il tempo è l’unico giudice e ci dirà se le scelte sono state fatte bene o meno. In questo momento non mi sento di condannare nessuno, non sono scettico. Paulo Fonseca non lo considero uno sprovveduto, ha allenato in varie occasioni, va anche detto che allenare il Milan non è la cosa più semplice del mondo. A decidere saranno il tempo e il tipo di giocatori sui quali il tecnico potrà contare. Ora non si può fare una valutazione, a volte uno arriva senza luci e smentisce i detrattori”.

Braida non ha dubbi sul futuro e la difesa alle critiche premature su mister Fonseca la dice lunga. Saranno settimane importante per la squadra dirigenziale rossonera che, oltre all’allenatore, dovrà iniziare a muoversi e intervenire nel vero e proprio calciomercato. Sarà una lunga finestra estiva, dove il Milan dovrà rendersi protagonista per tornare a vincere la prossima stagione, nella quale i tifosi rossoneri non intenderanno accontentarsi e vorranno vedere i rossoneri lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto, ambito da molte squadre in Serie A.