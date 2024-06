Fonseca stroncato, la sentenza: “Può allenare la Fiorentina”

La scelta di nominare Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan ha scatenato il putiferio sui social tra tifosi e amanti dello sport contrariati.

Il Diavolo ha salutato Pioli dopo quasi 5 anni insieme, con uno scudetto vinto ed una semifinale di Champions League. I tifosi rossoneri sognavano l’approdo di Antonio Conte, andato poi al Napoli. Zlatan Ibrahimovic ha spiegato come l’ex Juve e Inter non sia mai stato nei parametri del club in Via Aldo Rossi per svariate motivazioni.

Successivamente all’ufficialità di Fonseca il Milan ha dovuto sopperire alla miriade di critiche sui social, preso di mira -ingiustificatamente- anche il tecnico ex Lille e Roma. L’allenatore ha dimostrato ottimi miglioramenti in Francia col Lille, evidentemente però non è bastato per convincere i tifosi del Diavolo che si aspettavano un grande nome per provare a non rendere vana la lotta con l’Inter.

Continue critiche nei confronti di Fonseca, Criscitiello non le manda a dire

La sensazione è che Fonseca sia stato bocciato senza ancora vederlo all’opera. Non sempre il nome fa più effettiva l’allenatore, è avvenuto più volte che nel passato recente del Milan giocatori affermati e richiesti unicamente per il nome non brillassero. Un esempio lampante è Leonardo Bonucci, nella gestione Fassone e Mirabelli. In linea di massima negli ultimi 10 anni il Milan non ha abituato i suoi tifosi a grandi nomi come guide tecniche.