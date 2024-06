“Fonseca? Tenevo Pioli”: Milan, un’altra critica durissima

Arrivano ancora lamentele per le recenti dichiarazioni e scelte da parte della dirigenza rossonera.

Il Milan ha scelto Fonseca sulla propria panchina, scatenando il putiferio mediatico da parte dei tifosi rossoneri e non solo. Stando a quando dichiarato nella conferenza di ieri di Zlatana Ibrahimovic, Fonseca è stata la scelta migliore per i giocatori del Diavolo. L’obiettivo di Fonseca sarà quello di valorizzare i calciatori del club in Via Aldo Rossi.

L’ex portiere Simone Braglia ha espresso le sue opinioni sui recenti sviluppi nel mondo del calcio durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio. La sua critica si è concentrata principalmente sulla decisione del Milan di considerare Paulo Fonseca come possibile allenatore, una scelta che, secondo Braglia, non sarebbe la più appropriata per il futuro della squadra rossonera.

Fonseca già bocciato ancor prima di iniziare

Braglia ha chiaramente espresso la sua preferenza per altri allenatori, sottolineando che avrebbe mantenuto Stefano Pioli alla guida del Milan piuttosto che optare per Fonseca. “No. A questo punto tenevo Pioli”, ha dichiarato senza mezzi termini. Questa affermazione evidenzia il rispetto e la fiducia che Braglia ripone nel lavoro svolto da Pioli, che ha guidato il Milan a risultati significativi negli ultimi anni, compresa la vittoria del campionato di Serie A nella stagione 2020-2021.

Braglia non si è limitato a criticare la possibile scelta di Fonseca, ma ha anche suggerito alternative che, a suo avviso, avrebbero rappresentato una scelta migliore per il Milan. Ha citato Antonio Conte e Roberto De Zerbi come i candidati ideali per il ruolo di allenatore. Conte, noto per la sua capacità di costruire squadre vincenti e per la sua esperienza sia in Italia che all’estero, avrebbe portato con sé una garanzia di successo e stabilità. “Avrei preferito Conte o De Zerbi”, ha sottolineato Braglia.

D’altra parte, Braglia ha parlato anche di Roberto De Zerbi come una “novità” capace di impostare una nuova programmazione per il Milan. De Zerbi, che ha mostrato un approccio tattico innovativo e un gioco attraente durante la sua esperienza con Sassuolo e attualmente al Brighton, rappresenta per Braglia una scommessa interessante per il futuro del club rossonero. Con De Zerbi, il Milan avrebbe potuto avviare un nuovo ciclo, basato su un progetto a lungo termine e su una filosofia di gioco moderna e offensiva.

Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, ha una carriera rispettabile con esperienze in Portogallo, Ucraina e Italia. Tuttavia, secondo Braglia, non possiede le caratteristiche necessarie per guidare il Milan verso nuovi traguardi. Le sue performance con la Roma non sono state sufficientemente convincenti per meritare la fiducia di una squadra con le ambizioni del Milan.