Futuro Pobega, il centrocampista ai saluti: fissata la cifra per la cessione

Pobega è pronto a salutare il Milan: la dirigenza ha già fissato la cifra per la cessione del centrocampista.

Il Milan è pronto per tornare ad occupare un posto di rilievo nel calcio che conta, cosa che in questa stagione tra tutte le difficoltà incontrate non è stato possibile occupare. Adesso però con la nuova rivoluzione rossonera, a partire dalla panchina, a Milanello sono pronti per scrivere un nuovo capitolo della storia rossonera. Motivo per il quale la sessione estiva di mercato di quest’anno sarà intensa. La dirigenza però non deve fare i conti solo con i nuovi acquisti ma anche con chi potrebbe essere destinato a dover lasciare Milano.

A trovarsi nella possibile lista dei giocatori in uscita c’è anche Tommaso Pobega, sempre più pronto a ripartire dopo l’infortunio al tendine del retto femorale sinistro che lo ha costretto a rimanere fuori ben quattro mesi proprio nel momento in cui Stefano Pioli lo stava schierando in campo con buona continuità, soprattutto nelle partite di Champions League. Una caratteristica che lo ha sempre contraddistinto è la determinazione, Pobega non si è mai lasciato prendere dallo sconforto ma ha sempre lavorato attendendo in silenzio. Il futuro del classe 1999 purtroppo è ancora incerto, non si sa se continuerà in rossonero o meno.

Milan, Pobega verso l’addio: fissata la cifra per la cessione

Nel frattempo però se il Milan è ancora incerto sulle scelte da compiere, c’è chi invece vorrebbe rifare il look alla propria squadra e avrebbe messo il giocatore nel proprio mirino. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Daniele Pradè vuole rivoluzionare un po’ la Fiorentina dopo gli addii di Maxime Lopez e Arthur.

L’idea è quindi proprio quella di inserire muscoli e intensità nelle due fasi. Ecco perché il Dg del club viola ha pensato proprio a Tommaso Pobega, con cui ha già avviato i primi contatti. Quello del giocatore è un profilo che piace molto a Firenze ma a quanto pare sul centrocampista ci sono anche Torino, Bologna e anche alcuni club della Premier League.

La cifra che il Milan intende chiedere per Pobega è alta visto il percorso del ragazzo che è partito dal settore giovanile per poi passare alla prima squadra con grande professionalità e migliorando giorno dopo giorno. Allo stato attuale non sono state prese decisioni definitive sul futuro del centrocampista che resta un giocatore utile anche per il discorso liste. Il calciomercato però si sa è imprevedibile quindi può succedere di tuto, nel frattempo il club rossonero parte da una valutazione di 12/13 milioni di euro.