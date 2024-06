Futuro Theo Hernandez, il francese fa tremare il Milan: l’annuncio sul futuro spaventa i tifosi

Theo Hernandez rilascia dichiarazioni che fanno tremare il Milan. Il terzino l’ha detto durante la conferenza stampa.

Sarà un’estate bollente per i tifosi rossoneri. Negli scorsi giorni, Zlatan Ibrahimovic ha avuto il compito di annunciare Paulo Fonseca come prossimo allenatore del Milan. Furlani e la società sono impegnati sul mercato per chiudere prima possibile l’affare Zirkzee. Nel frattempo, arrivano notizie preoccupanti da Paderborn, dove la nazionale francese è in ritiro in vista dell’esordio a Euro2024. A catturare l’attenzione di tutti, con le sue parole, è stato Theo Hernandez.

Theo Hernandez: “Se resterò lo vedremo più avanti”

A due giorni dall’esordio ad Euro2024 il terzino francese, durante la conferenza stampa, ha rilasciato delle dichiarazioni non particolarmente rassicuranti. Theo Hernandez ha infatti risposto così alla domanda sul suo futuro:

“Sono concentrato sull’Europeo. Se resterò o meno al Milan, lo vedremo più avanti“.

Parole che non fanno certo stare tranquilli ai tifosi rossoneri ma non solo. Le dichiarazioni del francese arrivano in un momento particolare. Zlatan Ibrahimovic, durante la sua conferenza stampa di qualche giorno fa, aveva infatti assicurato che: “Theo, Maignan e Leao rimarranno al Milan“. Ecco quindi che la sicurezza mostrata dallo svedese va a scemare davanti alle parole del terzino sinistro transalpino.

Ecco quindi che l’ex Real Madrid alimenta i dubbi sul suo futuro con queste parole. Non è la prima volta in questi mesi che il nome di Theo Hernandez viene messo al centro di rumours di mercato. Negli ultimi mesi, infatti, il Bayern Monaco ha sondato l’eventuale possibilità di portarlo in Germania. Il Milan non vuole però farsi scappare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e quindi fa una valutazione del giocatore sui 100 milioni.

Hernandez è uno dei punti fermi della rosa del Milan e perderlo sarebbe un duro colpo per Paulo Fonseca e la società. L’asse Theo-Leao è un tandem da sogno sulla sinistra, che fa passare notti insonni a tutti gli allenatori del nostro campionato. Iniziare il nuovo ciclo senza un top player come il terzino francese non è l’ideale.

Il Diavolo non lo lascerà partire facilmente ma la volontà di Theo sarà cruciale. Il francese ha un contratto fino al 2026 e chissà che queste parole non siano solamente parte di una strategia per ottenere un aumento dell’ingaggio. Al momento percepisce 4 milioni netti a stagione più gli eventuali bonus. I tifosi sperano di vedere il loro “motorino” preferito sgasare ancora sulla fascia.