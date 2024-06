Futuro Zirkzee, risvolto sorprendente per il Milan: la rivelazione in diretta

Calciomercato Milan, arriva una notizia scioccante sul futuro di Zirkzee: Gianluca Di Marzio l’ha rivelato in diretta.

Il Milan continua a lavorare e a tenere gli occhi aperti sul mercato, però per il momento non c’è stato nessun acquisto o annuncio ufficiale, a parte quello di Paulo Fonseca come nuovo allenatore. Si sa la priorità della dirigenza rossonera è quella di trovare un nuovo centravanti che sia all’altezza di occupare il posto lasciato vuoto da Giroud. Ormai sono settimane che si parla del fortissimo interesse da parte del Milan per Joshua Zirkzee, che è in assoluto il primo obiettivo di mercato del Diavolo. La trattativa sembra essere ormai avviata infatti il Milan aveva comunicato al club rossoblù l’intenzione di pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro.

Il tutto però si è incrinato quando l’agente di Zirkzee, Kia Joorabchian, ha chiesto almeno 15 milioni di commissioni, oltre a quelli previsti dalla clausola. La dirigenza rossonera non si è mai dimostrata disposta a pagare una cifra che ritiene troppo eccessiva. Ecco perché la contrattazione per portare il giocatore a Milano è momentaneamente in standby.

Milan, notizia shock: Zirkzee può restare a Bologna

A quanto pare però nelle ultime ore le carte sono state tutte mischiate, perché Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato è intervenuto in diretta sulle frequenze di Radio Deejay e ha fatto un po’ il punto proprio in casa Bologna. Tra le dichiarazioni rilasciate il giornalista si è soffermato in modo particolare sul futuro di Joshua Zirkzee, ormai dato ad un passo dal Milan.

Tutti in queste settimane erano convinti che l’olandese potesse lasciare Bologna quest’estate, ma nel calciomercato non bisogna mai dare nulla per certo, come insegna la storia. Nel corso del suo intervento, infatti, Gianluca Di Marzio ha rivelato uno scenario che ha assolutamente dell’ incredibile, ovvero la possibilità di una permanenza in rossoblù di Zirkzee, oltre che quella di Riccardo Calafiori. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sono convinto che il Bologna terrà Calafiori, Juve quasi rassegnata. E c’è un piccolo spiraglio che rimanga pure Zirkzee. Nelle riunioni col Bologna, Italiano ha detto: “Davanti chi prendiamo?” E gli hanno risposto “Sei sicuro che Zirkzee vada via? (Ride ndr)”.

La notizia ha chiaramente messo in allarme l’ambiente rossonero soprattutto i tifosi che credevano davvero nell’arrivo dell’attaccante. Adesso bisognerà vedere come si muoverà il Milan con l’inizio ufficiale della finestra estiva di mercato che partirà dal primo luglio.