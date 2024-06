“Ho sentito che sarebbe andato al Milan”, Fabregas svela il futuro dell’obiettivo del Milan: c’entra Fonseca

Cesc Fabregas svela il futuro dell’obiettivo del Milan. Il tecnico del Como ha affermato le reali possibilità di fumata bianca nell’affare.

Lo stato maggiore del Milan sta iniziando ad intensificare i discorsi per impostare una nuova stagione. Un’annata che dovrà essere quella della rinascita per il Diavolo, reduce da un campionato concluso al secondo posto ma da svariate delusioni maturate dal cammino nelle Coppe europee. Tutto parte da Paulo Fonseca. L’allenatore, che ha rescisso con il Losc Lille, è il primo passo verso il Milan che verrà. Da lui dipenderà il mercato, campo in cui la società ha già iniziato a muoversi.

Appare vicino l’arrivo di Joshua Zirkzee, su cui i rossoneri sono pronti a pagare la clausola rescissoria. L’olandese riempierà il posto lasciato sguarnito da Olivier Giroud, volato oltreoceano direzione Los Angeles. Ma tra i nomi più caldi nel taccuino di Furlani, Ibrahimovic e Moncada c’è anche Youssouf Fofana. Il centrocampista è fortemente accostato al Diavolo.

A sostenere questa voce ci ha pensato anche Cesc Fabregas, che ha parlato come segue a “BBC’s Planet Premier League:

“Fofana lo conosco, ci ho giocato assieme. Non ho mai sentito di un interesse dello United. A quanto so, andrà al Milan perchè Fonseca dovrebbe diventare il nuovo allenatore e lui conosce Fofana. Vedremo come andrà.”

Quello del francese sarebbe un ottimo innesto per la dirigenza rossonera. Il mediano è già in pianta stabile nella Nazionale di Didier Deschamps, che lo ha convocato per la spedizione in Germania agli Europei imminenti dopo la chiamata negli ultimi Mondiali in Qatar. Durante l’annata appena conclusa Fofana è stato un punto fermo del Monaco, tra i più presenti nell’organico. 32 le apparizioni nel Principato condite da quattro reti e quattro assist in Ligue 1.

Fonseca spera di accoglierlo nella sua rosa dopo l’Europeo, nella speranza che qualcun altro non abbia la stessa idea avuta dai vertici rossoneri. Qualora il Milan decidesse di affondare sul mediano, si aprirebbero le porte della cessione di uno degli interpreti in mezzo al campo. È ancora un punto interrogativo il futuro di Ismael Bennacer, tentato dalle sirene arabe.

Fofana potrebbe calzare a pennello in entrambi i papabili moduli che il tecnico portoghese utilizzerà, sia in caso di 4-2-3-1 o di 4-3-3. Nei prossimi giorni, una volta che Fonseca firmerà, si capirà se le intenzioni del club rossonero combaceranno con quanto affermato da Fabregas.