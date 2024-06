Il bomber chiama il Milan, colpo di scena: coinvolto anche Ibra

Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo e il Milan è alla ricerca di un attaccante: anche Ibra coinvolto nella trattativa.

Il 1° luglio si aprirà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato, giorno successivo alla scadenza dei contratti dei calciatori con i rispettivi club. Alcune trattative sono già entrate nel vivo e sono già state definite, ma si chiuderanno definitivamente con la firma dei contratti nei prossimi giorni.

Il Milan, dopo aver ufficializzato il nuovo allenatore, Paulo Fonseca, è al lavoro in ottica mercato, soprattutto per il reparto offensivo: l’obiettivo numero uno rimane Zirkzee, attaccante in forza al Bologna, ma sulla lista di Furlani & Company ci sono altri nomi, che piacciono sia al nuovo tecnico sia a Ibrahimovic, uomo fondamentale per le scelte della dirigenza rossonera. Uno degli attaccanti scritti sul taccuino della dirigenza di Via Aldo Rossi è Armando Broja, attaccante albanese classe 2001 di proprietà del Chelsea.

Broja chiama il Milan: “Sono un grande tifoso”

L’attaccante albanese è appena stato impegnato con la propria Nazionale ad Euro24: l’Albania era in gioco nel girone con Spagna, Italia e Croazia, ma ha terminato il suo cammino da ultima classificata, venendo eliminata subito ai gironi. Broja, già rientrato in patria, è uno dei profili che piace al Milan; il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il suo futuro, facendo sognare i tifosi rossoneri. Queste le sue dichiarazioni al programma “Kampionet” su RTV Klan:

Se mi chiamasse Ibrahimovic, gli direi innanzitutto che sono un suo grande tifoso: mi è sempre piaciuto come giocatore. Il Milan è un grande club, per la storia secondo solo al Real Madrid. Gli direi che devo parlare con l’agente e la famiglia, poi gli farò sapere.

L’attaccante di proprietà del Chelsea, in scadenza di contratto nel giugno del 2026, è seguito da molti club europei, tra cui il Milan: i rossoneri, infatti, hanno sondato più volte il calciatore e Broja potrebbe essere l’alternativa a Zirkzee, qualora l’olandese non dovesse arrivare a Milano. Lui stesso ha confermato di avere offerte dai Campionati più prestigiosi d’Europa, tra cui Serie A, Bundesliga e Serie A, ma anche rimanere al Chelsea è ad oggi un’opzione viva.

La trattativa tra il Milan e il Chelsea attualmente non è entrata ancora nel vivo, ma Broja rimane uno degli obiettivi sullo sfondo del mercato del Milan e lo stesso calciatore sembra essere entusiasta della piazza rossonera. Chissà che nelle prossime settimane non ci sia un vero e proprio affondo.