Il Milan affonda il colpo: arriva prima dell’Europeo

Non solo Zirkzee nel mirino del Milan: la dirigenza rossonera è al lavoro per chiudere un altro colpo prima dell’inizio dell’Europeo.

In attesa della firma di Paulo Fonseca, attesa per la prossima settimana, il Milan continua a lavorare per mettere a disposizione del nuovo tecnico alcune pedine che facciano fare il salto di qualità alla rosa attuale. Il nome maggiormente da attenzionare è sicuramente quello dell’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee, obiettivo numero uno per l’attacco rossonero. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrzio Romano nella giornata di ieri, il club di Via Aldo Rossi avrebbe comunicato ai rossoblù di avere intenzione di esercitare la clausola di 40 milioni di euro presente nel contratto dell’olandese e di portarlo a Milano.

Lo scoglio da superare prima di vedere Zirkzee in rossonero restano le alte commissioni richieste dall’entourage del calciatore. La cifra, superiore ai 15 milioni di euro, viene ritenuta dal club rossonero assolutamente eccessiva ed è al lavoro per trovare un accordo a cifre inferiori. Oltre all’attaccante, sulla lista delle priorità di Moncada e Furlani ci sono un terzino destro e un centrocampista centrale. Il Milan è alla ricerca di un uomo d’ordine in mezzo al campo, un equilibratore da affiancare a Reijnders e Loftus-Cheek che quest’anno è mancato. La dirigenza rossonera sarebbe infatti in pressing sul centrocampista francese, con l’intenzione di chiudere l’accordo prima dell’inizio dell’Europeo.

Milan, pressing su Fofana: si punta a chiudere la trattativa prima dell’inizio dell’Europeo

Il nome di Joshua Zirkzee non è l’unico da attenzionare. Oltre al nuovo numero 9, la dirigenza del Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista che vada ad aggiungere in mediana quella qualità e quantità che in questa stagione è per larghi tratti mancata. Il nome individuato dalla società è sempre quello di Youssouf Fofana del Monaco. Il mediano francese ha un contratto che lo lega al club monegasco in scadenza nel 2025 ma avrebbe comunicato la sua intenzione di cambiare squadra. Con la maglia dei Les Rouges et Blancs è stato autore di un’altra ottima stagione, con Didier Deschamps che ha deciso di convocarlo per gli Europei in Germania.

Il fatto che sia in corso una trattativa sarebbe stato confermato anche da Cesc Fabregas. Il vice allenatore del Como ha infatti parlato del possibile trasferimento del centrocampista francese in rossonero durante il podcast “Planet Premier League” della BBC : “Ho sentito che Youssouf Fofana andrà al Milan perché lì andrà ad allenare Fonseca che viene dalla Francia e i due si conoscono”. L’obiettivo del club rossonero è quello di chiudere la trattativa prima dell’inizio dell’Europeo, cercando di evitare un’eventuale asta di mercato con altri club. Su Fofana c’è infatti anche il Paris Saint-Germain, un’opzione molto gradita al diretto interessato, nato a Parigi, ma anche l’interesse di alcune squadre inglesi come Arsenal e Tottenham.