Il Milan cede l’attaccante: nuova avventura e resta in serie A

Calciomercato Milan, l’attaccante saluta il club rossonero e si prepara ad una nuova avventura sempre in Serie A: svelato il club interessato.

Lunedì 1 luglio si aprirà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato e il Milan è già pronto per sferrare i suoi primi colpi, le idee sono abbastanza chiare bisognerà vedere poi se le trattative andranno a buon fine. In ogni finestra di mercato che si rispetti chiaramente non ci sono solo operazioni in entrata ma anche in uscita, per bilanciare quelle che sono le casse del club. Per quanto riguarda gli obiettivi nel mirino c’è quello di portare a Milanello un nuovo centravanti, capace di non far rimpiangere Giroud al fianco di Leao lì davanti. Nel frattempo però il club rossonere tiene d’occhio anche quelli che potrebbero essere i prossimi calciatori a dover salutare Milano.

A quanto pare tra loro c’è anche il nome di Marco Nasti, attaccante classe 2003 di proprietà del Milan, che nella stagione appena terminata ha giocato in prestito al Bari. Prima di fare la su esperienza nel club pugliese, il ragazzo deve il suo esordio tra i grandi grazie alla sua esperienza nel Cosenza durante la scorsa stagione (2022/2023), giocando 25 volte e trovando 5 reti in totale. Con il Bari invece a suo favore ha qualche rete in più, 7, però purtroppo si è trovato in un’annata davvero complicata per la società di proprietà della famiglia De Laurentiis.

Milan, l’Empoli mette nel mirino Marco Nasti

Come tutti i giovanissimi anche Nasti però sogna l’esordio in Serie A e secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, per lui potrebbe essere arrivato il momento del grande salto nel massimo campionato. Il classe 2003 pare sia infatti un obiettivo per l’attacco dell’Empoli.

La società toscana dovrà per forza di cose modificare quasi interamente il reparto offensivo viste le perdite di Niang e l’età avanzata di Mattia Destro. Una proposta che ovviamente alletta molto il classe 2003 che potrebbe finalmente realizzare il suo sogno di giocare in Serie A.

Ovviamente per Nasti però le richieste non mancano, infatti il ragazzo pare essere anche uno dei grandi obiettivi della Reggiana per l’attacco. Il centravanti di proprietà del Milan è una delle prime richieste di William Viali. Il tecnico lombardo ha già avuto modi di allenarlo durante l’esperienza a Cosenza ed è pronto ad affidargli le chiavi del reparto offensivo, affidandogli un posto da titolare fisso. Sicuramente seguiranno aggiornamenti nel corso dell’estate.