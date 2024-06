Il Milan ha scelto il nuovo bomber: pronto l’affondo

Il Milan continua la propria ricerca per portare in rossonero il degno erede di Olivier Giroud. Gli occhi del club rossonero puntano in Olanda: Furlani prepara il colpo.

Tra i maggiori obiettivi che il Milan si è prefissato in virtù della prossima finestra di calciomercato, c’è la volontà di portare all’ombra della Madonnina il successore ideale di Olivier Giroud. Il club rossonero è al lavoro per cercare quanto prima di risolvere la tematica nuovo centravanti, in modo da dare subito un ottimo impatto al nuovo allenatore del Milan, Paulo Fonseca.

La caccia all’attaccante del club rossonero continua in modo costante e deciso. La dirigenza del Milan non vuole far sentire la mancanza di Giroud e per farlo starebbe mettendo giù le basi per un colpo di grande spessore. Le piste che Giorgio Furlani ed il suo team di mercato starebbero tenendo in considerazione sono molte. Da diverso tempo, i radar del Milan si sarebbero focalizzati su alcun attaccanti in particolare.

Il Milan ha deciso: i rossoneri hanno scelto il prossimo attaccante

I profili che starebbero orbitando intorno al mondo rossonero sono molteplici. Il Milan avrebbe inserito nella propria agenda una serie di nomi, in cui ci sono: Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille, Serhou Guirassy dello Stoccarda e Victor Boniface del Bayer Leverkusen.

Secondo quanto raccolto da ‘Tuttosport’, tra questi il Milan avrebbe deciso di scegliere Santiago Gimenez come eventuale prossimo attaccante del club rossonero. Viste le difficoltà nell’arrivare a Joshua Zirkzee, l’attaccante messicano è in pole nelle preferenze della compagine di Serie A. Infatti, la società lombarda sarebbe pronta a mettere in piedi la trattativa con il Feyenoord.

Per Santiago Gimenez, gli olandesi chiedono una cifra che ammonta a 50 milioni di euro. Somma che il Feyenoord ha il lusso, dato che il centravanti messicano arriva da un’ottima stagione. Nell’ultima annata, il calciatore classe 2001 ha messo a referto 26 gol e 8 assist in 41 presenze con la maglia del Feyenoord.

Non sono solo i numeri e il killer instinct sotto porta dell’attaccante ad allettare il Milan verso questa strada. C’è anche un altro aspetto che piace al club rossonero e riguarda il passaporto italiano di Santiago Gimenez. Il giovane centravanti rappresenta un’opportunità importante per il Milan. L’obiettivo primario resta l’attaccante messicano del Feyenoord, con Sesko e Guirassy come principali alternative.