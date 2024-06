Il Milan ribalta il mercato: ma quale Zirkzee, c’è Lukaku per Fonseca

Cambia tutto per il prossimo attaccante del Milan. Nuovo ritorno di fiamma per Romelu Lukaku al posto di Joshua Zirkzee.

Non è un segreto che al momento la priorità del mercato del Milan sia un nuovo numero nove che possa colmare il vuoto lasciato da Olivier Giroud. Non è nemmeno un segreto che il sogno della dirigenza, con il quale è già stato trovato un accordo, è Joshua Zirkzee del Bologna il cui affare rischia seriamente di saltare a causa delle richieste ritenute inaccettabili dall’entourage dell’attaccante olandese in merito alle commissioni.

Quello che sembrava, dunque, un colpo praticamente fatto, si sta complicando sempre di più con i Rossoneri che si stanno già guardando intorno per studiare delle alternative. Per questo motivo in casa rossonera è tornato con prepotenza il nome di Romelu Lukaku, già accostato al Milan nella scorsa estate. Il belga, che non verrà riscattato dalla Roma e tornerà quindi al Chelsea, è alla ricerca di un nuovo club e la permanenza in Italia è tutt’altro che impossibile.

Milan-Lukaku, nuovo flirt: si punta al prestito dal Chelsea

Per anni Big Rom e il Milan sono stati avversari, con il belga che ha sempre fatto molto male, ma presto le due strade potrebbero congiungersi. Quella che la scorsa estate sembrava una suggestione di mercato abbastanza provocatoria dopo il voltafaccia con l’Inter, quest’anno potrebbe seriamente diventare realtà. Secondo quanto riportato, infatti, dalla Gazzetta dello Sport, i costi troppo alti del possibile colpo Zirkzee stanno spingendo la dirigenza rossonera a virare sul possibile arrivo in prestito del classe ’93.

L’ingaggio dell’ormai ex attaccante della Roma non è sicuramente basso (in giallorosso ha percepito 7.5 milioni di euro a stagione), ma i costi sarebbero senza dubbio minori rispetto a quelli del centravanti del Bologna. Il suo ritorno al Chelsea non è in discussione, come non è però in discussione una sua nuova partenza. Nelle scorse settimane il club più interessato sembrava essere il Napoli di Antonio Conte, che più di tutti ha saputo valorizzare Lukaku.

Potrebbe, quindi, nascere una vera e propria sfida sul mercato con i Partenopei con il Milan che si giocherebbe la carta Champions League. Ad aiutare ci sarebbero poi i rapporti con il Chelsea, con il quale da anni esiste un asse di mercato che ha già portato diversi giocatori in rossonero. Una seconda esperienza di Lukaku a Milano, stavolta dall’altra sponda del Naviglio, non dunque è un’ipotesi da scartare e nelle prossime settimane la pista potrebbe seriamente scaldarsi.