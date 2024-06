Incontro decisivo: il Milan chiude subito l’affare

Ulteriori notizie riguardo l’acquisto di Zirkzee da parte del Milan, infiammano l’ambiente rossonero che ora attende con ansia

Il Milan è pronto a scendere in campo sulle trattative di calciomercato, pronte ad infiammare la piazza rossonera dopo una stagione ritenuta deludente. L’obiettivo dei rossoneri è di tornare competitivi in campionato, per trionfare nuovamente, e di togliersi delle soddisfazioni anche in campo europeo nella prossima Champions League.

Nonostante la maggior parte dei calciatori sono impegnati con le proprie Nazionali per il Campionato Europeo 2024, la dirigenza rossonera è al lavoro per cambiare volto alla propria rosa.

Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic sono al lavoro con delle cessione e nuovi innesti che andranno a migliorare e valorizzare la rosa attuale rossonera: tanti nomi sull’orlo di uscita e alcuni a rischio per via di situazioni contrattuali poco gradevoli. Se da un lato sono presenti delle certezze, dall’altro Mike Maignan e Theo Hernandez sono in dubbio per la prossima stagione: il rinnovo di entrambi ancora deve arrivare e l’assalto dei top Club europei potrebbe rendere la vita difficile al Milan.

L’estremo difensore chiede un “rinnovo alla Leao“, con cifre che, al momento, il Milan non è intenzionato a soddisfare; il terzino invece, è propenso ad andare incontro alle richieste rossonere, ma su di lui ci sono gli occhi del Bayern Monaco, ancora incerto sulla permanenza di Davies, vicino al Real Madrid. Il mercato non è ancora cominciato, ma è già entrato nel vivo: il Milan ha messo nel mirino diversi colpi, che potrebbero già arrivare nei prossimi giorni.

Milan, lunedì incontro per chiudere l’affare Zirkzee

Si comincia ad entrare nel vivo della trattativa tra il Milan e Joshua Zirkzee: i rossoneri hanno informato il Bologna che pagheranno la cifra della clausola rescissoria dell’attaccante, che ammonta a 40 milioni di euro. L’ostacolo più grande in queste ore però sono le richieste dell’entourage del calciatore, che non aiutano a chiudere in fretta la trattativa.

Secondo il giornalista Andrea Longoni, nella giornata di lunedì Gianmaria Montesano, braccio destro di Kia Joorabchian e supervisore delle prestazioni sportive di Joshua Zirkzee, sarà a Milano per parlare con il Milan e provare a chiudere l’affare Zirkzee in rossonero. La trattativa si fa sempre più calda e il tempo scorre: il Milan sta cercando in tutti i modi di anticipare la concorrenza, ma al momento si è in fase di stallo. Gli agenti del calciatore belga chiedono 13 milioni di euro di commissioni, mentre i rossoneri non vorrebbero spingersi oltre i 10. A breve, se i tempi continueranno ad allungarsi, potrebbe aprirsi un’asta per il talento del Bologna e i rossoneri potrebbero lasciarsi sfuggire un colpo quasi portato a buon fine.