Inter, il nerazzurro stupisce tutti: “Io al Milan? Non si sa mai”

Mai escludere nulla nel calcio, neanche l’impossibile. Il calciatore dell’Inter non ha chiuso le porte ad un possibile passaggio all’altra sponda del Naviglio.

In un calcio in cui le bandiere non esistono più e i termini “amore” e “fedeltà” sono quasi introvabili nel dizionario del pallone, ogni trattativa può realizzarsi. Anche quei trasferimenti che non pensavi mai potessero avvenire. A Milano ne sono la testimonianza recente il passaggio di Hakan Calhanoglu dal Milan all’Inter nel giugno 2021. Riavvolgendo un po’ il nastro, ritorna alla mente l’esultanza di Ronaldo sotto la Curva Nord nella stagione 2006/2007, quattro anni dopo che “Il Fenomeno” aveva lasciato i nerazzurri.

E chissà che altre sorprese avverranno, passando da una sponda all’altra del Naviglio. Al momento nessun interprete delle due squadre sembra orientato a scambiare il rosso con il blu, o viceversa. Tuttavia Denzel Dumfries, terzino nerazzurro, non ha escluso categoricamente un futuro in rossonero. L’esterno olandese ha parlato come di seguito a Sky Sport, replicando all’interrogativo posto riguardo la possibilità di trasferirsi, un domani, alla Juventus o al Milan :

“Io amo l’Inter ma nel calcio non si sa mai. Anche se ripeto, non ci ho mai pensato perché non voglio andarmene.”

Inter, Dumfries non esclude nulla: “Non si sa mai”, poi sul rapporto con Theo Hernandez

Nel corso dell’intervista il laterale, attualmente impegnato agli Europei di Germania, ha spiegato come segue la rivalità accesissima con Theo Hernandez, testa a testa che è stato anche oggetto di indagine da parte della Procura FIGC:

“Con Theo sono sempre battaglie infuocate ma è normale che sia così in un derby. Io però non ho nessun problema con Hernandez. Ognuno di noi difende i colori del proprio club. Lui ama il Milan, io amo l’Inter ed è sempre bellissimo affrontarlo in campo perché con lui sono battaglie vere.”

Continua Dumfries:

“Ci tengo però a precisare che non provo nessun odio nei suoi confronti anche se no, non penso che andremo mai a cena insieme. Tra me e Theo c’è solo una rivalitàsportiva, noi ci rispettiamo e questo è quel che conta. Io amo lo sport, le rivalità e la tensione delle partite. E poi il derby di Milano è sempre una partita speciale. E questo tipo di duelli come quelli tra Theo e me sono nel DNA di queste partite, rendendolo speciali”.

La quiete dopo lunghi duelli tempestosi. O così pare. Mercato permettendo, le due saette di Milan e Inter torneranno presto a scontrarsi su quella fascia, nei consueti duelli ad altissima tensione.