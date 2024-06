“Intervista da falso”: Milan, lo sfogo contro Ibrahimovic è durissimo

In queste ore l’ex calciatore e ora dirigente rossonero Zlatan Ibrahimovic ha annunciato Fonseca e trattato di tanti temi.

Con una conferenza stampa abbastanza sorprendente Zlatan Ibrahimovic ha parlato del presente e del futuro rossonero con dichiarazioni per certi versi ‘non da lui’. Il dirigente ha annunciato in pompa magna Paulo Fonseca come nuovo tecnico e ha parlato di alcune manovre di mercato.

Tanti i temi, a partire dalla scelta di puntare su Fonseca piuttosto che su Conte, il tecnico portoghese viene considerato offensivo e bravo a lavorare con i giovani, più adatto quindi alle caratteristiche che cerca la società rossonera. Inoltre Ibra ha spento ogni rumors di mercato dichiarando incedibili tutti i big della squadra e ovvero Maignan, Theo Hernandez e Rafa Leao. Dichiarazioni importanti e non solo visto che il dirigente ha anche raffreddato la trattativa Zirkzee, affermando che piace ma smentendo alcune parole della stampa.

Nessuna dichiarazione da Ibra, dichiarazione da dirigente ma nulla di eclatante e in tanti hanno constatato tutto ciò, criticando in maniera velata o meno l’ex giocatore svedese. Sul web in molti si sono scatenati sui social e negli ultimi minuti hanno fatto scalpore alcune dichiarazioni.

Milan, Mattioli duro su Zlatan Ibrahimovic

Il giornalista Mario Mattioli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà e ha parlato dell’atteggiamento tenuto da Ibra durante questa tanto attesa conferenza: “L’intervista di Ibrahimovic mi sembra più falsa di una moneta da un euro e mezzo, ci ha detto cose che non sono da Ibra ma da aziendalista. Non conto le volte che ho parlato con lui, ma conoscendolo (dai tempi della Juventus) molte delle cose dette non le pensa”, il duro attacco nei confronti dell’attuale dirigente rossonero.

Le parole del giornalista hanno riscosso diversi consensi e tanti tifosi hanno sottolineato questo dettaglio, parlando di un Ibra aziendalista. Mattioli ha parlato poi dell’arrivo di Fonseca e dell’addio di Pioli dichiarando: “Sicuramente è una scelta ponderata e differente. Non so se è la scelta giusta, ma non sono convinto di come stia lavorando la dirigenza attuale, soprattutto per come è stato liquidato Pioli. Mi sarei aspettato un atteggiamento diverso”.

C’è tanta curiosità e voglia di vedere il nuovo Milan di Fonseca. Intanto la società lavora sul mercato, la priorità è il centravanti e tutte le strade portano a Joshua Zirkzee, occhio poi a rinforzi in difesa e a centrocampo dove piace il mediano del Monaco Fofana. Il mercato è appena all’inizio e c’è grande curiosità sulla nuova era in casa Milan.