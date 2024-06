Italia, polemica da urlo: la frecciatina a Spalletti spiazza tutti

L’eliminazione dell’Italia da Euro 2024 ha generato una pioggia di reazioni negative e di polemiche social che continueranno anche nei prossimi giorni. Una su tutte inchioda Spalletti.

Il cammino degli Azzurri finisce a Berlino, esattamente in quello stadio che diciotto anni fa li ha incoronati sul tetto del mondo, nonostante il terremoto intestino che stava dilaniando il calcio italiano. E di terremoto si può parlare benissimo anche oggi, dopo la disfatta contro la Svizzera. Della quale non resta soltanto la delusione, ma la certezza di aver giocato un calcio al di sotto delle aspettative.

“L’Italia chiamò” era il motto fatto incidere sul retro delle maglie della Nazionale. Un monito che Luciano Spalletti e i suoi ragazzi avrebbero dovuto onorare dal primo minuto di gioco di questa competizione. Eppure, forse, molti di loro non devono aver sentito bene la chiamata del tricolore.

La spedizione azzurra è pronta a lasciare la Germania con l’amaro in bocca. Specialmente chi tre anni fa, a Londra, è riuscito a salire sul tetto d’Europa e avrebbe adesso voluto bissare con l’impresa. Da casa staranno commentando anche i vecchi protagonisti rimasti a casa per decisione del nuovo ct. Dal cui ambiente non è mancata la polemica.

Italia: la polemica inchioda Spalletti

Nella lunga lista precedente le convocazioni ufficiali per gli Europei 2024, ci sono state delle assenze che non sono sfuggite agli occhi dei tifosi italiani. Una su tutte, probabilmente, quella di Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste è, infatti, rimasto escluso per volontà di Spalletti.

Complici, forse, le critiche che i tifosi stessi avevano rivolto all’attaccante della Lazio, accusato di essere poco incisivo con la maglia della Nazionale, tanto da dover lasciare spazio ad altri centravanti che nel corso del campionato sono riusciti a fare di più.

A prendersi una rivincita per la mancata convocazione di Immobile, dopo l’eliminazione di oggi, è stato il fratello del giocatore. Luigi, infatti, tramite il proprio profilo Instagram ha condiviso tre storie che recitano le seguenti parole:

Troppa sfortuna per questa nazionale… proprio nell’annata in cui “avevamo finalmente l’attaccante”. Siete sfortunati non avete nemmeno il capro espiatorio stavolta… ora con chi diamo la colpa? Ciao sono Ciro e sono stato criticato da campione d’Europa – nello sfondo, una foto del fratello sopra un emoji del limone.

Parole al veleno per Spalletti – e non solo. Alla famiglia Immobile non deve essere piaciuta la mancata convocazione del numero 17 biancoceleste, il quale negli anni passati era stato colpito dalle critiche. Che ora, evidentemente, dovranno trovare un altro bersaglio.