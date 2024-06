Ivan Gazidis presidente, è ufficiale: che sorpresa

Nelle ultime ore è arrivata l’annuncio ufficiale. La notizia riguardante l’ex dirigente Milan lascia tutti di stucco.

E’ stato un personaggio importante nella storia recente del Milan, ha salutato forse anche in maniera molto repentina e ora è pronto a tornare in pista. Ivan Gazidis è uno storico dirigente, ha lavorato fianco a fianco con Maldini ma con l’avvento della nuova proprietà è cambiato tutto.

Oltre ai calciatori la nuova proprietà Milan ha cambiato radicalmente tutta la dirigenza affidando le chiavi a Moncada, Furlani e in parte anche a Zlatan Ibrahimovic. Decisioni forti da parte del presidente rossonero Gerry Cardinale, qualcuna apprezzata e qualcuno meno ma una delle più importanti ha riguardato l’addio di Gazidis, amministratore delegato del Milan dal 2018 al 2022.

Un pezzo di storia importante per un dirigente che ha vissuto l’ultimo scudetto del Milan da protagonista effettuando, insieme a Maldini, scelte importanti per il futuro del club. Gazidis è stato colui che ha riportato Maldini a Milano, ha avuto spesso un ruolo chiave ed ha dimostrato una grande esperienza a livello dirigenziale. Dopo il Milan ora è pronto a una nuova avventura, c’è anche l’annuncio ufficiale.

Milan, Gazidis cambia tutto: ora è presidente di un club

Ivan Gazidis, ex dirigente di storici club come Milan e Arsenal, è diventato ufficialmente il nuovo presidente del Saint-Etienne. Il club neo promosso in Ligue1 ha diramato l’annuncio in questi minuti, un annuncio che ha destato grande sorpresa nel mondo social; ecco parte del comunicato del club francese:

“Kilmer Sports diventa il nuovo principale azionista del Saint-Etienne, Ivan Gazidis diventa il presidente del club. Si apre una nuova e prestigiosa pagina nella storia di questo club”. Il dirigente ha parlato attraverso i canali ufficiali del club e ha espresso la propria soddisfazione per questo annuncio: una svolta importante all’interno di tutta la Ligue1.

Il Saint-Etienne ha vinto il doppio confronto con i francesi del Metz, all’andata ha vinto 2 a 1 e al ritorno ha perso 2 a 1, ma ha avuto la meglio ai tempi supplementari – a pochi minuti dai calci di rigore – grazie alla rete di Wadji. E’ un ritorno storico per il Saint-Etienne in Ligue1 e in queste ore è arrivata l’ufficialità della nuova proprietà. Ecco il tweet ufficiale del club:

🟢 Un nouveau chapitre de notre histoire s’ouvre ! Kilmer Sports est désormais le nouvel et unique actionnaire de l’AS Saint Etienne. Ivan Gazidis devient le président du club, avec Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld à ses côtés. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 3, 2024

Dopo Arsenal e Milan nuova avventura e l’obiettivo di Gazidis e della nuova proprietà è provare a fare grande il club.