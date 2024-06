Juve, Vlahovic al Milan: l’annuncio di Caressa è incredibile

Fabio Caressa lancia una clamorosa suggestione: l’attaccante serbo in rossonero

Questa settimana potrebbe essere decisiva per il Milan, sia sul fronte allenatore che su quello del calciomercato. Nei prossimi giorni è attesa una conferenza stampa nella quale parlerà Zlatan Ibrahimovic e, secondo le ultime indiscrezioni, in quest’occasione l’ex calciatore svedese potrebbe annunciare alla stampa il nuovo tecnico, Paulo Fonseca. Se non dovesse accadere ciò, le prossime ore saranno comunque fondamentali per l’approdo dell’ex Roma e Lille sulla panchina rossonera. Il suo arrivo a Milano non è in discussione.

Per quanto riguarda il fronte mercato, nonostante, manchi l’ufficialità di Fonseca, la dirigenza sa già che dovrà sostituire sia Kjaer che Giroud, entrambi partiti a parametro zero nell’ultima stagione. Per rimpiazzare il francese, da mesi, il nome che circola è quello di Joshua Zirkzee e Moncada e Furlani si stanno muovendo per regalare a Fonseca il centravanti olandese, già dai primi giorni di ritiro.

I dirigenti rossoneri sembra che abbiano già comunicato al Bologna di essere intenzionati a pagare la clausola da 40 milioni, valida solo dal 1 luglio. Inoltre, hanno già l’ok del giocatore che ha chiesto al suo entourage di rimanere in Italia. Quello che manca per la chiusura della trattativa è l’accordo con l’agente di Zirkzee, Kia Joorabchian, per il pagamento delle commissioni. Il procuratore dell’ex Bayern chiede 15 milioni alla dirigenza. Il Milan considera eccessiva questa richiesta, ma Joorabchian sembra non volersi schiodare.

La palla passa, quindi, a Furlani che deve decidere se accettare questa proposta, oppure far saltare clamorosamente l’affare. Su Zikrzee, in questo senso, sembra essersi già mossa la Juve che vuole sfruttare gli ottimi rapporti tra l’agente dell’olandese e Cristiano Giuntoli.

“Vedrei bene Vlahovic al Milan”, annuncio shock di Caressa

A proposito di questa indiscrezione di mercato ne ha parlato il noto giornalista e telecronista di Sky Sport, Fabio Caressa, che si è lasciato andare anche ad una suggestione clamorosa: “Vedrei bene Vlahovic al Milan e Zirkzee alla Juve”.

Caressa aggiunge che l’olandese sarebbe ideale per i bianconeri, in quanto conosce Thiago Motta e aiuterebbe la squadra a giocar bene, nonostante la scarsa prolificità. Il serbo, al contrario, farebbe al caso dei rossoneri, vista la sua elevata capacità di finalizzazione, secondo il giornalista di Sky Sport, un elemento che manca al Milan per fare il decisivo salto di qualità.

Chissà che questa dichiarazione non possa suscitare interesse in entrambe le società. Come detto in precedenza la Juve si sarebbe inserita nella corsa a Zirkzee e Thiago Motta sarebbe felice di portarselo con sé in questa nuova esperienza. Soprattutto, il tecnico italo-brasiliano sembra abbia comunicato ai dirigenti bianconeri di essere disposto a privarsi di Vlahovic, in caso di arrivo di offerte irrinunciabili.