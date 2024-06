L’affare a costo zero rischia di saltare, irrompe il Real Madrid

Uno degli obiettivi di mercato del Milan è finito nel mirino del Real Madrid, così l’affare rischia di saltare

Per il Milan è in corso una fase di riflessione. In attesa di capire quali saranno i prossimi sviluppi per la situazione di Theo Hernandez, la società sta lavorando per rinforzare la squadra e completare la rosa. L’obiettivo, a differenza dello scorso anno, è quello di fare pochi acquisti ma mirati. Acquisti che dovranno essere in linea con le caratteristiche del calcio di Paulo Fonseca, scelto come nuovo allenatore per il post Pioli.

Un attaccante, un centrocampista e un difensore: sono queste le richieste. Per quanto riguarda la punta, il primo nome è Zirkzee. Se sul difensore c’è ancora qualche valutazione, sul centrocampista le idee sono più chiare. Servono determinate qualità: Wieffer del Feyenoord e Fofana del Monaco le idee più calde ma nelle ultime settimane si è fatta avanti una clamorosa ipotesi a parametro zero.

Sorpresa Real Madrid, è un obiettivo di Florentino Perez: Milan spiazzato

Il giocatore in questione è Adrien Rabiot, che non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus (in scadenza il prossimo 30 giugno). C’è un’offerta dei bianconeri ma per adesso il centrocampista ha preso tempo. Impegnato in Euro 2024, nelle ultime ore ha rilasciato dichiarazioni che non hanno risolto i dubbi. Anzi, tutt’altro.

Oltre alle parole di elogio per la scelta di Thiago Motta, il francese ha insistito sul fatto che non ha ancora scelto quale sarà il suo futuro. Probabilmente dietro questa indecisione ci sono offerte di altre squadre: il Milan potrebbe essere una di queste ma si sarebbe fatto avanti clamorosamente anche il Real Madrid. I Blancos hanno costruito una vera e propria colonia di giocatori francesi: Tchouameni, Camavinga, Mendy e, ultimo ma non per importanza, Mbappé. A questi adesso potrebbe aggiungersi anche Rabiot, che è finito sul taccuino di Florentino Perez.

Competere con il Real è impossibile: per il Milan così come per la Juve. Che, nel caso, non potrebbero fare altro che arrendersi di fronte a questa possibilità. Rabiot intanto è al lavoro con la sua Francia per provare ad arrivare in fondo anche ad Euro 2024 dopo aver fatto una finale Mondiale due anni fa. Lui è come sempre uno dei protagonisti dello scacchiere di Deschamps, titolare in mezzo al campo al fianco dell’instancabile Kanté. I rossoneri, che hanno fatto un sondaggio con la madre agente, attendono segnali ma sono consapevoli che l’affare è molto complicato. I costi sono alti e adesso c’è anche la concorrenza del Real, oltre a quella della Juve.