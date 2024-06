L’attaccante rivela tutto: “C’è l’interesse del Milan”

Rivelazione clamorosa da parte dell’attaccante: il Milan avrebbe mostrato interesse nei suoi confronti. Ecco di chi si tratta e cosa ha detto.

L’attaccante ha deciso di fare una rivelazione sostenendo che il Milan ha interesse nei suoi confronti. I rossoneri sono alla costante ricerca di un nuovo centravanti dopo l’addio di Giroud. Il nome più caldo e quello che tutti i tifosi di fede rossonera, e non, vorrebbero è quello di Zirkzee. L’olandese, convocato all’ultimo in Nazionale per giocare gli Europei, è il sogno nel cassetto del club di Milanello che ci proverà fino in fondo. Con lui in attacco il Milan tenterebbe l’assalto al titolo di Campioni d’Italia la prossima stagione, vero e proprio obiettivo richiesto anche dai tifosi.

I rossoneri vorranno migliorare anche le prestazioni a livello europeo. Quest’anno sarà la quarta partecipazione consecutiva alla Champions League per il Milan e, rispetto allo scorso anno, si cercherà di andare avanti il più possibile. L’arrivo tra lo scetticismo generale del nuovo allenatore Fonseca darà sicuramente ulteriori indicazioni su chi si punterà per il reparto offensivo. Intanto, è arrivata anche una clamorosa rivelazione da parte di un attaccante: a detta sua ci sarebbe l’interesse del Milan nei suoi confronti. Ecco di chi si tratta.

L’attaccante Pavlidis ha rivelato l’interesse del Milan nei suoi confronti

L’attaccante greco, Vangelis Pavlidis, ha parlato del suo futuro nel corso del podcast Business Review Greece nominando anche il Milan. L’attuale centravanti dell’AZ Alkmaar sembrerebbe essere molto vicino a vestire la maglia del Benfica ma ha parlato anche dell’interesse dei rossoneri nei suoi confronti. Ecco le sue dichiarazioni:

“Per quanto riguarda il Milan, sì, c’è stato un interesse“.

Pavlidis ha rivelato che il Milan l’avesse seguito già nelle scorse sessioni di mercato facendo una rivelazione abbastanza curiosa. Al momento gli obiettivi del Diavolo sembrerebbero essere ben altri: Zirkzee resta l’obiettivo numero uno per l’attacco dei rossoneri. Il greco, inoltre, ha parlato dell’accostamento ad altri club e ha voluto anche sottolineare la linea che lui segue nella scelta della squadra in cui trasferirsi. Ecco cosa ha riferito:

“Notizie di interesse da parte di Barcellona e Chelsea? Non ha senso. Personalmente non so nulla. Il mio criterio è che se ho un’offerta di lavoro migliore, andrò dove mi pagano di più“.

Pavlidis, nell’ultima stagione, ha messo a segno ben 29 reti in 34 match disputati in Eredivisie e altri 3 gol in 10 presenze in Conference League.