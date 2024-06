Leao, il Milan ora trema: pronta un’offerta da capogiro

Mentre il Milan continua a lavorare per portare in rossonero il nuovo numero 9, occhi puntati su Leao: in arrivo un’offerta da capogiro.

Il mercato del Milan continua a procedere a fatica. La questione che continua a tenere banco è sicuramente quella legata al nuovo numero 9 dopo l’addio di Olivier Giroud. Il nome in cima alla dirigenza del club di Via Aldo Rossi continua ad essere Joshua Zirkzee, ma le richieste fatte dall’entourage dell’olandese sulle commissioni bloccano la trattativa. Occhio quindi al Manchester United: i Red Devils avrebbero messo nel mirino l’attaccante del Bologna e in caso di mancato accordo nelle prossime settimane, potrebbero inserirsi soddisfando le richieste di Kia Joorabchian.

Il Milan starebbe quindi valutando altri profili, con Ermedin Demirovic che starebbe scalando le gerarchie. La valutazione di 25 milioni di euro fatta dall’Ausburg rientra nei parametri del club rossonero e rispecchierebbe, per caratteristiche ricercate, l’attaccante perfetto per Paulo Fonseca.

Oltre al problema per Zirkze, occhi puntati anche su Rafael Leao. Il portoghese rappresenta per il Milan un punto fermo e non avrebbe intenzione di provarsi del suo numero 10. Nonostante la stagione non all’altezza, l’ex Lille rappresenta una certezza nello scacchiere di Fonseca, intenzionato a valorizzarlo ancora di più. Nonostante la sua centralità e la clausola da 175 milioni di euro presente ne contratto, un’offerta a tre cifre in arrivo dall’Arabia potrebbe far vacillare il Milan.

Milan, offerta shock dall’Arabia per Leao: proposta da oltre 100 milioni

Quello che sembrava essere un punto fermo del Milan del futuro è sempre di più un grande punto di domanda. Oltre al possibile interesse di alcuni grandi club europei, tra cui il Paris Saint Germain alla ricerca del sostituto di Kylian Mbappè, anche quello proveniente dall’Arabia continua a farsi sempre più insistente per Rafael Leao.

Il prezzo che il Milan fa della sua stella rimane quello della clausola rescissoria, ovvero di 175 milioni di euro, con nessuna squadra che fino ad oggi avrebbe avviato i contatti con il club. L’offerta che però sembrerebbe pronta a partire dall’Arabia potrebbe seriamente far vacillare i rossoneri.

L’Al-Hilal sembra infatti pronto a mettere sul piatto una proposta da oltre 100 milioni di euro. Offerta che il Milan non avrebbe intenzione di accettare, continuando a chiedere i soldi della clausola per far partire il suo numero 10. La volontà di Leao sarà decisiva, ma tutto è rimandato alla fine dell’Europeo. Il Milan confida nella voglia del portoghese di crescere ancora con la maglia rossonera addosso, ma come sappiamo davanti ai soldi il cuore difficilmente comada.