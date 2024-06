Leao-Milan, spunta un incontro a sorpresa: rivelazione di mercato

Il Mercato estivo è sempre pieno di sorprese, in casa Milan arrivano nuove novità, infatti, spunta un incontro a sorpresa sul futuro di Leao. Di seguito riportata la notizia

Questa estate avrà aria di novità in casa Milan, specialmente dopo l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore, Paulo Fonseca.

I dirigenti rossoneri, insieme al nuovo mister, possono finalmente organizzare le prossime mosse di mercato che avrà inizio ufficialmente il primo luglio in vista della prossima stagione.

Nella stagione appena conclusa il Milan è arrivato secondo, nonostante la squadra abbia avuto momenti di alti e bassi e dopo le eliminazioni pesanti sia in Champions che in Europa League. Per questo motivo c’è bisogno di un cambiamento, infatti, l’obiettivo è quello di tornare a vincere ed essere più competitivi in ogni competizione che i rossoneri dovranno giocare dal prossimo anno.

Di conseguenza Furlani, Moncada e Ibrahimovic dovranno lavorare ben concentrati sia sul mercato in entrata per poter rafforzare la rosa, primo obiettivo è infatti un attaccante dopo l’addio di Giroud, ma anche sul mercato in uscita dove, dopo l’addio certo anche di Kjaer, altri giocatori potrebbero lasciare Milanello a sorpresa. Inoltre, il Milan lavora anche sui rinnovi per poter blindare i giocatori fondamentali sul campo come quello di Theo e Maignan.

Mercato Milan, incontro a sorpresa tra Leao e Al-Hilal

In casa Milan arrivano, però, notizie che potrebbero far preoccupare i tifosi. Infatti, secondo quando riportato da Record, noto portale sportivo portoghese, il padre dell’attaccante rossonero Rafael Leao, avrebbe incontrato un emissario saudita per parlare di una possibile trattativa con la squadra dell’Al-Hilal. Di seguito riportato tutto quello che bisogna sapere.

Rafael Leao è un giocatore fondamentale per il Milan. La sua stagione con la maglia rossonera, infatti, ha totalizzato quarantasette presenze con quindici gol e realizzato quattordici assist in tutte le competizioni giocate.

Con il Diavolo ha un contratto sino al 30 giugno 2028, ma qualcosa potrebbe cambiare. Infatti, nelle ultime ore si sta parlando di un possibile incontrato tra il padre dell’attaccante e la squadra dell’Al-Hilal. Nonostante ciò, però, non sarebbe stata presentata ancora alcuna offerta al giocatore portoghese e, soprattutto, al Milan.

Il Milan non vuole far partire uno dei suoi migliori giocatori e per questo motivo continua a valutare Leao tanto quanto la clausola rescissoria che è presente sul suo contratto, ovvero, si parla di 175 milioni di euro. Il giocatore non dovrebbe partire a meno di clamorosi colpi di scena.